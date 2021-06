Mort de John McAfee – Edward Snowden dit que « Julian Assange pourrait être le prochain » après les « suicides » du gourou de l’antivirus et de la prison d’Epstein

NOUVELLE NSA Le lanceur d’alerte Edward Snowden a tiré la sonnette d’alarme après le suicide du pionnier de l’antivirus John McAfee dans une cellule de prison de Barcelone – que Julian Assange « pourrait être le prochain ».

« L’Europe ne devrait pas extrader les personnes accusées de crimes non violents vers un système judiciaire si injuste – et un système pénitentiaire si cruel – que les accusés nés dans le pays préféreraient mourir que d’y être soumis. Julian Assange pourrait être le prochain », a tweeté Snowden.

Le fugitif Edward Snowden a publié un tweet étrange à la suite du suicide apparent du gourou de l’antivirus John McAfee Crédit : Twitter/Edward Snowden

L’ancien informaticien de la NSA a tweeté que le prisonnier britannique et fondateur de WikiLeaks Julian Assange « pourrait être le prochain » Crédit : Getty

Le pionnier de l’antivirus et milliardaire John McAfee, 75 ans, a été déclaré mort mercredi après s’être pendu dans une prison de Barcelone, en Espagne. Crédit : La Méga Agence

Il a poursuivi: « Jusqu’à ce que le système soit réformé, un moratoire devrait rester. »

Le génie informatique de 35 ans est lui-même devenu un fugitif très demandé après avoir été employé de la Central Intelligence Agency (CIA) et ex-contractant pour le gouvernement des États-Unis.

Le tweet étrange de Snowden survient le jour où McAfee, 75 ans, qui fuyait le gouvernement fédéral, a été retrouvé mort dans une cellule de prison espagnole, selon son avocat.

Il a été déclaré mort quelques heures après qu’un juge a ordonné son extradition vers les États-Unis pour fraude fiscale.

Snowden est recherché par les autorités fédérales pour violation de la loi sur l’espionnage de 17 et vol de biens du gouvernement Crédit : AFP

Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison fédérale de Manhattan en 2019 Crédit : Getty

Peu de temps après, McAfee a publiquement contesté que le milliardaire pédophile soit mort d’un suicide Crédit : La Méga Agence

Jusqu’à présent, il ne semble y avoir aucun signe d’acte criminel, a rapporté le journal espagnol El Pais.

McAfee a été décrit comme ayant été traîné hors de sa cellule après s’être pendu – avec un responsable du ministère de la Justice insistant : « Tout indique un suicide.

Le fugitif, qui avait des autorités au Belize après lui pour le meurtre d’un expatrié américain ainsi que les autorités fédérales le poursuivant pour évasion fiscale – a exprimé la crainte que sa vie ne soit en danger.

Dans son tweet d’il y a deux ans, McAfee a semblé montrer un tatouage indiquant « Whackd » alors qu’il accusait des responsables américains de le viser.

Snowden reste un fugitif après que la Russie lui a accordé l’asile Crédit : AFP

L’extradition d’Assange vers les États-Unis a été temporairement suspendue par un juge britannique en janvier, citant une tentative de suicide Crédit : AFP

« Recevoir des messages subtils de la part de responsables américains disant, en effet : ‘Nous venons pour toi McAfee ! Nous allons te suicider' », a-t-il écrit.

« Je me suis fait tatouer aujourd’hui juste au cas où. Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’ai été foutu. Vérifiez mon bras droit. »

La missive était presque une réponse directe au soupçon du riche descendant que le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein n’était pas mort d’un suicide.

« Son compagnon de cellule a été retiré de sa cellule six heures avant sa mort, les caméras vidéo étaient éteintes et les gardes de ce bloc cellulaire ont été renvoyés chez eux plus tôt en raison du nettoyage.

Un juge britannique a suspendu l’extradition d’Assange vers les États-Unis, craignant qu’il ne tente de commettre une autre tentative de suicide Crédit : Reuters

Dans un tweet d’il y a deux ans, McAfee a tweeté : « Je me suis fait tatouer aujourd’hui juste au cas où. Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’ai été foutu. Vérifiez mon bras droit » Crédit : AFP

« Vous ajoutez tout cela, et je ne vois pas comment un suicide est possible », a-t-il déclaré quelques mois seulement après qu’Epstein a été retrouvé mort dans une prison fédérale de Manhattan.

En mai 2013, Snowden s’est enfui à Hong Kong après avoir abandonné son travail dans une installation de la National Security Agency (NSA) à Hawaï, puis a divulgué des millions de documents classifiés de la NSA depuis une chambre d’hôtel, principalement via la plate-forme WikiLeaks de Julian Assange.

Le 21 juin 2013, les procureurs fédéraux ont dévoilé les accusations portées contre Snowden pour deux chefs d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage de 17 et de vol de biens du gouvernement.

Snowden a réussi à éviter d’être capturé et jugé après que la Russie lui a accordé l’asile en 2013.

Il vit maintenant dans un endroit étroitement surveillé à Moscou.

Snowden a récemment déclaré qu’il aimerait retourner aux États-Unis, seulement s’il obtient un procès équitable.

Il a déclaré que le retour aux États-Unis était « l’objectif ultime ».

Pendant ce temps, depuis qu’il a été traîné hors de l’ambassade équatorienne par des agents de la police métropolitaine de Londres en avril 2019 après s’y être caché pendant sept ans, Julian Assange a été arrêté.

Il est resté détenu pour avoir publié une cache de documents divulgués en 2010 et 2011 dans le cadre d’un complot avec l’analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning.

Les 500 000 dossiers secrets détaillaient des aspects des campagnes militaires en Afghanistan et en Irak et des câbles diplomatiques sensibles sur Guantanamo Bay.

Un grand jury américain l’a inculpé de 18 chefs d’accusation l’année dernière, dont 17 en vertu de la loi sur l’espionnage.

En janvier, un tribunal britannique a temporairement suspendu l’extradition de cet homme de 49 ans vers les États-Unis.

La juge du district d’Old Bailey, Vanessa Baraitser, a examiné la précédente tentative de suicide du détenu autiste qui suggérait que « l’impression générale est celle d’un homme déprimé et parfois désespéré ».

Dans sa décision, la juge Baraitser a déclaré : « Je suis convaincu que les procédures décrites par les États-Unis n’empêcheront pas M. Assange de trouver un moyen de se suicider.

« Pour cette raison, j’ai décidé que l’extradition serait oppressive en raison de préjudice moral et j’ordonne sa libération. »