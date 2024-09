Mort de John Ashton : l’acteur du « Flic de Beverly Hills » avait 76 ans

John Ashton, l’acteur vétéran qui était surtout connu pour avoir incarné le détective grincheux John Taggart dans la franchise « Le Flic de Beverly Hills », est décédé.

Ashton est décédé jeudi à Fort Collins, Colorado, a déclaré sa famille dans un communiqué au Times, partagé par son manager, Alan Somers. La cause du décès n’a pas été révélée. Il avait 76 ans.

« John était un mari, un frère, un père et un grand-père aimant qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu », a déclaré la famille.

Ashton, originaire du Massachusetts, est décédé deux mois après la première du « Le Flic de Beverly Hills : Axel F » de Netflix, qui l’a vu retrouver Eddie Murphy et le juge Reinhold 40 ans après la première du film original en 1984.

Le premier « Le Flic de Beverly Hills », réalisé par Martin Brest, suit Axel Foley de Murphy, un détective de Détroit qui travaille à résoudre une affaire de meurtre à Beverly Hills avec l’aide réticente de Taggart d’Ashton et de Billy Rosewood du juge Reinhold.

Taggart est un détective chevronné dont la relation avec Axel commence de manière controversée. « Nous sommes plus susceptibles de croire un homme d’affaires local important qu’un imbécile grossier venant de l’extérieur de la ville », dit Taggart à son futur partenaire dans « Le Flic de Beverly Hills ».

Les tensions entre Taggart et Axel finissent par se calmer, conduisant à une mission de sauvetage réussie à la fin du film et ouvrant la voie à d’autres films « Le Flic de Beverly Hills » dans les années à venir. Trois ans après le premier opus, Murphy, Ashton et Reinhold se sont réunis pour « Le Flic de Beverly Hills II », bien qu’Ashton ne soit pas revenu pour « Le Flic de Beverly Hills III » en 1994.

En juillet 2024, Netflix a relancé la franchise cinématographique et réuni le trio pour « Le Flic de Beverly Hills : Axel F ».

« C’était comme un retour à la maison, comme une réunion de famille quand on se retrouvait. C’était très facile », a déclaré Ashton à HeyUGuys lors de la tournée du film. première.

Avant « Le Flic de Beverly Hills », Ashton n’était pas étranger aux projets populaires centrés sur la police, étant apparu dans des séries telles que « Kojak », « Columbo » et « Starsky & Hutch » dans les années 70. Ses crédits télévisés incluent également « M*A*S*H », « Dallas », « Law & Order : SVU », « Brookside » et « Hardball ».

Ashton a également joué dans les films « Œil pour œil », « Midnight Run », « Little Big League » et « Some Kind of Wonderful », entre autres.

John David Ashton est né le 22 février 1948 à Springfield, dans le Massachusetts. Il est diplômé de l’USC, où il a étudié les arts du théâtre. Plus qu’un acteur mémorable, Ashton était également un lecteur assidu, un passionné de golf, un fan des Yankees de New York et des Giants de New York et un père de famille.

« La famille était primordiale pour John », ont déclaré ses proches.

Il laisse dans le deuil son épouse, Robin Hoye, ses enfants Michelle et Michael; les beaux-enfants Courtney, Lindsay et Ashley; petit-fils Henri; les sœurs Sharon Ann Ashton et Linda Jean et son frère Edward.

Une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure, bien que la famille affirme que des dons à la mémoire d’Ashton peuvent être faits à Pathways Hospice Care à Fort Collins.