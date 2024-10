Mort de Jack Jones: le crooner primé aux Grammy Awards de « The Love Boat »

Jack Jones, un chanteur prolifique de boîtes de nuit que Frank Sinatra appelait un jour la « prochaine grande star du show business », est décédé à l’âge de 86 ans.

Jones est décédé mercredi soir à Eisenhower Health à Rancho Mirage après une bataille de deux ans contre la leucémie, a confirmé jeudi son manager Milt Suchin au Times. Suchin a déclaré que Jones « est décédé paisiblement en tenant la main de sa femme Eleonora et de son caniche jouet bien-aimé, Ivy ».

Le baryton lauréat d’un Grammy, qui a sorti plus de 50 albums au cours de sa carrière, est surtout connu pour avoir interprété le chanson thème pour la sitcom ABC « The Love Boat », qui a duré neuf saisons, de 1977 à 1986. Initialement sorti en single en 1979, avec une reprise de « Ready to Take a Chance Again » de Barry Manilow sur la face B, Jones » L’air disco-esque a été repris par des artistes dont Charo et Olivia Newton-John.

Également acteur, les crédits de Jones comprenaient « Juke Box Rhythm » en 1959, le film d’horreur de 1978 « The Comeback » et le téléfilm de 2002 « Cruise of the Gods ». Il a même fait une apparition en tant que chanteur de boîte de nuit dans le film « American Hustle » de 2013.

Autrefois considéré comme l’héritier de Frank Sinatra, Jones était décrit par Ol’ Blue Eyes lui-même comme « le meilleur chanteur potentiel du secteur ». Il a une distinction, une qualité globale qui le place potentiellement à trois longueurs d’avance sur les autres.

En plus de deux Grammys, Jones a reçu des étoiles sur le Palm Springs Walk of Stars et sur le Walk of Fame d’Hollywood.

John Allan Jones est né le 14 janvier 1938 à Hollywood du chanteur Allan Jones et de l’actrice nominée aux Emmy Awards Irene Harvey. C’était le même jour que son père enregistrait son tube « Donkey Serenade », qui figurait dans le film musical « The Firefly » de 1937, avec l’aîné Jones, selon Jones. site web .

Jones a fréquenté le lycée universitaire de West LA tout en étudiant l’art dramatique et le chant avec des professeurs privés embauchés par son père. L’un de ses plus beaux souvenirs de lycée était le jour où son amie Nancy Sinatra a invité son père à chanter dans l’auditorium de leur école. L’expérience a solidifié les aspirations de Jones à devenir chanteur professionnel.

Quelques semaines après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1957, Jones a fait ses débuts professionnels dans le cadre du numéro de son père, d’abord à Elko, au Nevada, puis à l’hôtel Thunderbird de Las Vegas. Il s’est lancé en solo peu de temps après.

Sa première percée a eu lieu lorsqu’une démo qu’il a enregistrée pour l’auteur-compositeur Don Raye a trouvé son chemin chez Capitol Records, qui a signé le nouveau venu en 1959. Là, il a sorti son premier album, « This Love of Mine », le Soleil du désert signalé.

Suite à des différences créatives avec le label traditionnel, Jones a rejoint Kapp Records, où il a sorti son premier single à succès, « Lollipops and Roses », en 1961, a rapporté le média. Le morceau lui a valu son premier Grammy Award en 1962 pour la meilleure performance vocale solo.

Jones travaillait encore à son « travail quotidien » de pompiste lorsqu’il a sorti son premier album avec Kapp, et a été ravi lorsqu’un jour, alors qu’il lavait le pare-brise d’un client, il a entendu sa chanson jouer à la radio. Il a ensuite sorti 19 albums avec Kapp Records et a ensuite décroché un autre Grammy, pour son single « Wives and Lovers » de 1963 – qui s’est hissé à la 14e place du Billboard Hot 100.

Kapp « a mis la mélodie sur la face B du single », a déclaré Jones Les temps en 1993, « mais les disc-jockeys l’ont retourné et l’ont quand même joué ».

Après que la chanson ait suscité des critiques pour ses thèmes « politiquement incorrects », Jones a déclaré au Times qu’il avait remplacé les paroles « Hé petite fille, coiffe-toi, maquille-toi » par les lignes alternatives « Hé, petit garçon, bouche tes dents, répare ton maquillage ». postiche. »

À la fin des années 1960, Jones avait rejoint RCA Victor et était passé à un son plus contemporain. Son album « A Time for Us » (1969) présente des reprises d’auteurs-compositeurs de renom, dont Randy Newman, Carole King et Gilbert O’Sullivan.

Abandonnant son habitude de fumer en 1980, Jones a gardé le contrôle de sa voix douce jusque dans ses 80 ans et a fait des apparitions régulières dans les boîtes de nuit des casinos, le Washington Post signalé.

Résident de Coachella Valley depuis plusieurs décennies, Jones a reçu une étoile sur le Palm Springs Walk of Stars en 2003. Célébrant son 80e anniversaire au McCallum Theatre de Palm Desert en 2018, il a plaisanté en disant que beaucoup de ses « rivaux » en chant étaient décédé, son ambition était « d’être par défaut le plus grand chanteur du monde », a rapporté le Desert Sun.

Jones laisse dans le deuil son épouse Eleonora Donata Peters et ses belles-filles Nicole Whitty et Colette Peters; sa fille Crystal Thomas, issue de son mariage avec Katie Lee Nuckols ; sa fille Nicole Ramasco, issue de son mariage avec Kim Ely ; et trois petits-enfants.