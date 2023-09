Mort de Jaahnavi Kandula : Priyanka Chopra, Farhan Akhtar et d’autres célébrités réagissent à la mort d’un étudiant indien aux États-Unis

Une étudiante indienne nommée Jaahnavi Kandula est décédée aux États-Unis le 23 janvier 2023. Elle a eu un accident en étant heurtée par un véhicule de police de Seattle. Quelques mois après sa mort, une vidéo d’un policier se moquant de sa mort est devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreuses célébrités dont Priyanka Chopra, qui vit désormais aux États-Unis, a réagi à la vidéo et l’a qualifiée d’épouvantable. Dans la vidéo, deux policiers plaisantaient sur la mort de Jaanhnavi et accordaient une valeur à sa vie.

Priyanka Chopra sur l’incident choquant

Priyanka Chopra a réagi à la nouvelle dans ses histoires Insta et a écrit : « Une vie est une vie ». Une fois, on ne peut y accorder aucune valeur. Farhan Akhtar a également réagi à la nouvelle et a adressé ses sincères condoléances à la famille de Jaahnavi Kandula. Il a également ajouté : « Nous ne nous connaissions pas mais je sais qu’en tant qu’étudiante se préparant à se faire une place dans le monde, votre potentiel était illimité et votre valeur incommensurable. Condoléances à votre famille. RIP. » La star de Karthikeya, Nikhil Siddhartha, a consulté son compte X et a déclaré que la vidéo des officiers se moquant de la mort de Jaanhnavi était « déchirante » et « raciste ». Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui réclament justice pour Jaanhnavi, notamment le célèbre chef Vikas Khanna.

Découvrez ci-dessous les réactions des célébrités à la mort de Jaanhnavi Kandula :

« C’est consternant d’apprendre qu’un incident aussi tragique survenu il y a 9 mois n’est révélé que MAINTENANT. Une vie est une vie. On ne peut y accorder aucune valeur. » @priyankachopra sur le #JaahnaviKandual meurtre. pic.twitter.com/sBLDk6Wd9K Priyanka Quotidien (@PriyankaDaily) 16 septembre 2023

C’est déchirant et raciste. Jaahnavi Kandula, une étudiante indienne qui travaille dur, a été tuée par un flic américain Kevin Dave, puis sa mort a été moquée par l’officier Daniel Auderer devant la caméra. C’est inacceptable. Américains indiens qui travaillent dur et qui paient leurs impôts et étudiants indiens qui paient pic.twitter.com/yHhhiuOzt3 Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) 14 septembre 2023

Merciuuuu à tous. Mon cœur souffre lorsque la dignité humaine est brisée à ce niveau. Cela devrait retenir l’attention internationale. #JaahnaviKandula ??@IndiasporaForum @MEAIndia pic.twitter.com/I8fxlEyRSP Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) 16 septembre 2023

