Mort de Gavin Creel : l’élite de Broadway rend hommage à sa défunte star

L’acteur de théâtre Gavin Creel a été commémoré lundi après sa mort d’une forme rare de cancer, avec beaucoup de ses amis, fans et partisans réfléchissant à la perte d’une star bien-aimée « qui a rendu Broadway si brillant ».

« Ouais, Gavin Creel avait un talent singulier, mais j’aime la façon dont tout le monde souligne à quel point il était gentil, et CELA est un héritage », a déclaré la directrice de production Laura J. Brown. tweeté.

En effet, les hommages qui ont afflué pour Creel ont été affectueux et ont souligné sa personnalité. L’acteur de théâtre lauréat d’un Tony Award — joue dans « Into the Woods », « Waitress », « Thoroughly Modern Millie » et « Hello, Dolly ! figuraient parmi ses rôles principaux – décédé lundi d’une forme agressive de cancer connu sous le nom de sarcome métastatique des gaines du nerf périphérique mélanotique, dont on lui a diagnostiqué en juillet. Il avait 48 ans et laisse dans le deuil ses parents, ses frères et sœurs et son partenaire, chanteur et acteur Alex Temple Ward.

Les personnes en deuil ont partagé leur chagrin suite à la mort de l’acteur sur l’Instagram officiel de Creel. Le chanteur et star de YouTube Todrick Hall faisait partie de ceux qui ont laissé des commentaires sur Le dernier message de Creelécrivant qu’il était « l’humain le plus gentil avec le plus gros cadeau ! Je t’aime tellement mon ami, tu vas beaucoup nous manquer.

Sur les réseaux sociaux, l’élite de Broadway a pleuré la star de « Hair ».

« Bonjour, Dolly ! » La star Bette Midler, qui a partagé la vedette avec Creel dans son rôle primé aux Tony dans le revival de 2017, a déclaré qu’elle « avait hâte de travailler avec lui tous les soirs ».

« Il était fantastique. Je ne peux pas croire qu’il soit parti. Quelle perte », a-t-elle écrit sur X.

La co-vedette de « Thoroughly Modern Millie », Sutton Foster, a rendu hommage à l’acteur, qui a obtenu sa première nomination aux Tony Awards pour ses débuts à Broadway en 2002 dans « Millie », sur Instagramécrivant : « Mon doux ami. Je t’aimerai pour toujours. »

Partageant une série de photos de lui et Creel, la star du « Livre de Mormon » et de « Big Mouth » Andrew Rannells a écrit sur sa connexion instantanée avec Creel lors de leur rencontre à la fin des années 1990.

« Je suis tombé amoureux de Gavin Creel en 1998 au moment où je l’ai rencontré », a écrit Rannells. «Je n’étais certainement pas seul à avoir eu une affection instantanée pour lui. Tout le monde est tombé amoureux de Gavin. Notre amitié a grandi et changé, a été remise en question et s’est renforcée au fil des décennies. Nous vivions parfois des vies grandes et passionnantes, mais les moments où nous étions les plus heureux, les moments où nous étions le plus nous-mêmes, étaient les plus calmes.

Rannells a déclaré que lui et Creel s’appelaient « Âme sœur » ou « Soulie » pour faire court – une « blague qui est devenue un surnom qui, à certains égards, est devenue une vérité qui nous a fait sourire tous les deux lorsque nous l’avons dit. »

« Mon cœur est incroyablement vide aujourd’hui. Je sais que je ne suis pas seul dans ce sentiment car encore une fois, tout le monde est tombé amoureux de Gavin », a-t-il ajouté.

Josh Gad, co-star du « Livre de Mormon » de Rannells et Creel, a déclaré qu’il ne trouvait pas les « bons mots pour décrire ma tristesse » sur Instagram.

« Aujourd’hui est l’un de ces jours. Nous avons perdu quelqu’un bien trop jeune, bien trop tôt dans son parcours et bien trop influent pour notre communauté créative », a-t-il écrit. « Mon cœur se brise pour sa famille et ses amis les plus proches. Ce n’est tout simplement pas juste. Nous ne t’oublierons jamais @realgavincreel.

Idina Menzel, co-star de « Frozen » de Gad et lauréate du Tony Award « Wicked », a partagé une photo de Creel sur Instagram qu’elle a sous-titré : « Doux, doux Gavin Creel. Un ange parmi les anges.

La star de « Wicked » Kristin Chenoweth a tweeté qu’elle avait pensé toute la journée à la star « bien-aimée ».

« Même si on se prépare, on n’est jamais prêt à perdre quelqu’un comme lui. N’avons-nous pas eu la chance de le connaître ? Son héritage, son talent et sa VOIX perdurent pour toujours. Gavin, tu es TELLEMENT AIMÉ. Rendez-vous au paradis. RIP, doux ange, » elle a écrit.

Colman Domingo, lauréat d’un Emmy et nominé aux Oscars, a publié une photo de lui et Creel en costumes de ballet, écrivant que le défunt acteur était « un homme doux ». Hilarant et gentil.

« Il nous manquera à tous. Il a rendu Broadway si brillant. J’ai mal au cœur pour tous ceux qui l’aimaient. J’ai eu la plus douce interaction avec lui en juin. Je le garderai dans mon cœur », a écrit la star de « Euphoria » et « Lincoln ». «Broadway donne un coup de pied haut pour notre bien-aimé ce soir. Voici une douce image de nous honorant Terrence McNally pour le New York Times il y a quelques années pour « Love Valor Compassion ». Nous nous sommes tenus la main, sachant l’héritage qui nous a été laissé par ceux qui nous ont précédés. Gavin Creel, Mesdames et Messieurs. Donnez-lui une standing ovation et jetez des roses. Il a bien fait.

En réponse au message de Domingo, le producteur Lamar Richardson, lauréat d’un Tony Award a écrit: « Pouah, qu’il se repose éternellement. C’est une perte catastrophique pour la communauté de Broadway. Un autre immense talent parti trop tôt. Que des vols d’anges lui chantent un doux repos »

Michael Urie, ancien élève de « Ugly Betty », qui est également apparu sur la photo de Domingo avec Creel, a partagé son propre message : en écrivant: « L’âme la plus gentille. Insondable. »

« Il n’y a pas de mots pour décrire cette perte. Gavin a été mon premier modèle, idole et héros », a écrit Ben Platt, star de « Dear Evan Hansen », sur son compte Twitter. Histoire Instagram (via Personnes). »Il m’a fait visiter les coulisses après avoir vu mon premier spectacle à Broadway. Je ne pouvais pas croire que quelqu’un au talent surnaturel puisse aussi être l’être humain préféré de chaque personne du bâtiment. Je voulais chanter comme lui et être comme lui.

Le hitmaker de « Hamilton » Lin-Manuel Miranda, qui a choisi Creel pour incarner le roi George III dans sa première émission « The Hamilton Mixtape », a déclaré qu’il était « brisé » par la mort de Creel.

« Gavin Creel était notre premier King alors que nous n’avions que 11 chansons et il a enveloppé le public autour de son doigt avec rien d’autre qu’une couronne Burger King et son charisme et son talent époustouflants », a écrit Miranda sur Instagrampubliant une photo de Creel chantant aux côtés de Joshua Henry, Brian D’Arcy James, Phillipa Soo et Sara Bareilles.

« Il est tellement aimé et il est inimaginable qu’il ne soit plus avec nous. Mes pensées vont à tous les amis, à la famille et aux collaborateurs qui ont la chance d’être dans son orbite. Nous t’aimons et nous t’aimerons toujours Gavin.

Le Kennedy Center rejoint dans le deuil de l’acteur, dont le travail au sein de l’organisation basée à Washington DC remontait à 2003 lorsqu’il a joué dans « Bounce » de Stephen Sondheim. Plus récemment, Creel est apparu dans « 50 Years of Broadway » au Kennedy Center en février 2022, ainsi que dans « Into the Woods » en avril 2023 et dans son propre concert à guichets fermés en août 2023.

« Ceux qui connaissent Gavin ont eu le plaisir de travailler avec l’un des artistes les plus dynamiques, optimistes, amicaux et talentueux de Broadway. Nous sommes en deuil avec la communauté théâtrale aujourd’hui. Il nous manquera beaucoup », indique le communiqué. dit.

Partageant une vidéo du discours d’acceptation de Creel en 2017 sur X, le compte X officiel des Tony Awards a déclaré : « Aujourd’hui, nous pleurons la perte dévastatrice du lauréat du Tony Award Gavin Creel, dont le talent, la gentillesse et la passion extraordinaires ont illuminé la scène et nos cœurs. .»

L’Associated Press a contribué à ce rapport.