Mort de Frank Fritz : l’ancien co-animateur d’American Pickers avait 60 ans

Frank Fritz, passionné d’antiquités et personnalité de télé-réalité qui a co-animé « American Pickers », est décédé.

Fritz est décédé lundi, ont confirmé History Channel et le producteur de « American Pickers », Cineflix Productions, dans une déclaration commune au Times. Aucune information supplémentaire, notamment la cause du décès, n’a été révélée. Fritz avait 60 ans.

« Nous nous souviendrons toujours du charmeur barbu et de sa recherche incessante de motos et de vélos vintage », indique le communiqué. « Nos pensées vont aux proches de Frank pendant cette période difficile. Il nous manquera beaucoup.

« American Pickers » a fait ses débuts sur History Channel en 2010, avec Fritz en tant que co-animateur avec Mike Wolfe. Au cours de centaines d’épisodes et de plus de 20 saisons, Fritz et Wolfe ont parcouru le pays à la recherche d’antiquités et d’objets vintage, trouvant de la valeur et donnant une nouvelle vie à des bibelots vieillissants. Fritz, souvent vu à l’antenne avec des poils sur le visage, a gagné son surnom de « charmeur barbu » pour sa capacité à persuader les vendeurs hésitants.

« J’essaie juste d’être calme et serein », a-t-il déclaré à propos de son approche lors du premier épisode de la série. « Si quelqu’un est dans mon jardin, je lui serais probablement confronté aussi. »

Fritz était plus qu’un simple beau parleur, a déclaré Wolfe sur son Instagram hommage. Il était aussi un « rêveur aussi sensible que drôle ».

Wolfe a ajouté: « Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même. »

Au cours de son mandat « American Pickers », Fritz avait récupéré des objets allant des reliques de la Seconde Guerre mondiale aux affiches de films vintage en passant par les automobiles rares. Les jours « American Pickers » de Fritz se sont soudainement arrêtés en 2021 lorsque la série a annoncé qu’il ne reviendrait pas comme co-animateur aux côtés de Wolfe. Dans un 2021 entretien avec le Sun, Fritz a déclaré qu’il avait quitté la série au milieu d’une opération majeure au dos, qui a ensuite été suivie par la pandémie de COVID-19.

« American Pickers » a continué sans son co-animateur d’origine, et les problèmes de santé de Fritz – notamment la maladie de Crohn – ont persisté.

« Tous les jours [with Crohn’s] c’est un tournage de merde », a-t-il déclaré au Sun. « Un jour, je pourrais avoir une double chimichanga avec de la sauce piquante et je n’aurais aucun problème. Un autre jour, je pourrais manger un morceau de pain grillé avec des œufs brouillés et avoir une poussée. Fritz a déclaré à l’époque qu’il avait arrêté de boire et qu’il n’avait eu aucune poussée récente de maladie inflammatoire de l’intestin.

Il a subi un accident vasculaire cérébral en juillet 2022. Wolfe mis à jour Fans d’« American Pickers » à propos de son ancien co-animateur, partageant une prière pour la santé de Fritz.

« Frank, je prie plus que tout pour que tu t’en sortes bien », a déclaré Wolfe. « Je t’aime mon pote. »

Wolfe, dans son hommage mardi, a rappelé les « nombreux kilomètres » qu’il a partagés avec Fritz avant et pendant leur célébrité « American Pickers ».

« Je me sens béni d’avoir été à ses côtés lorsqu’il a fait son dernier voyage de retour », a écrit Wolfe. « Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer, je connais ton [sic] dans un meilleur endroit.