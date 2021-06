Mort de Donald Rumsfeld, ex-chef du Pentagone en Irak, guerres en Afghanistan

Donald Rumsfeld a été deux fois secrétaire à la Défense, pour Gerald Ford et George W. Bush.

Après les attentats du 11 septembre 2001, Rumsfeld a laissé les attaques du Pentagone contre al-Qaida en Afghanistan.

En 2003, lui et le vice-président Dick Cheney sont passés à l’Irakien Saddam Hussein, que les États-Unis ont évincé.

Les mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens à la prison d’Abou Ghraib faisaient partie des controverses qui le tenaient.

Donald Rumsfeld – courtier en pouvoir républicain, secrétaire à la Défense controversé et architecte de la guerre en Irak – est décédé mardi, quelques jours avant son 89e anniversaire, a annoncé mercredi sa famille.

« C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, un homme d’État américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué. À 88 ans, il était entouré de sa famille dans son bien-aimé Taos, Nouveau-Mexique », a-t-il ajouté. a déclaré la famille dans un communiqué publié mercredi. « L’histoire se souvient peut-être de ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui l’ont le mieux connu et dont la vie a été changée à jamais en conséquence, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis et le l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays. »

La cause de la mort de Rumsfeld était un myélome multiple, selon son porte-parole, Keith Urbahn.

Le président George W. Bush a choisi Rumsfeld pour son deuxième mandat en tant que chef du Pentagone en 2001. Rumsfeld a promis de secouer la bureaucratie militaire, cherchant à la rendre plus légère et plus agile.

Les attaques terroristes du 11 septembre ont tout changé.

Rumsfeld a supervisé la réponse du Pentagone et son attaque initiale contre les bases d’al-Qaida en Afghanistan. À une vitesse stupéfiante, les commandos américains et les frappes aériennes ont renversé les talibans du pouvoir et un gouvernement démocratiquement élu a été établi.

Début 2002, Rumsfeld et le vice-président Dick Cheney ont attiré l’attention du Pentagone sur le dictateur irakien Saddam Hussein. Le chef d’Al-Qaida Oussama ben Laden, presque capturé dans les montagnes de l’est de l’Afghanistan, s’est échappé au Pakistan, où il a été tué en 2011.

En 2003, les forces américaines ont envahi l’Irak pour empêcher Saddam de lancer des attaques avec des armes de destruction massive. Aucune arme de ce type n’a été trouvée et l’occupation américaine mal gérée a conduit à une guerre de guérilla et à des violences sectaires.

Mots célèbres :Les citations les plus célèbres – et tristement célèbres – de Donald Rumsfeld

Bush a licencié Rumsfeld en 2006, alors que les États-Unis étaient embourbés dans des insurrections écrasantes qui ont tué et mutilé des milliers de soldats américains et des milliers d’autres combattants et civils en Irak et en Afghanistan. Environ 2 000 soldats restent en Irak pour soutenir un gouvernement fragile combattant les insurgés islamiques, et les dernières troupes de combat américaines se préparent à quitter l’Afghanistan, où le commandant en chef met en garde contre une guerre civile qui se prépare.

Il y a eu une série de controverses très médiatisées au cours de son mandat, notamment les mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens à la prison d’Abou Ghraib. La détention à la prison militaire de Guantanamo Bay, à Cuba, de combattants et autres ramassés sur les champs de bataille du Moyen-Orient continue de vexer les États-Unis. La plupart des détenus ont été libérés dans les pays d’accueil, mais d’autres attendent des procès militaires.

De Princeton au Pentagone

Né à Chicago en 1932, Rumsfeld est diplômé de l’Université de Princeton, où il était lutteur universitaire et a été nommé aviateur et instructeur de vol de l’US Navy. Il a servi en service actif de 1954 à 1957.

Il est devenu membre du personnel à Capitol Hill et a travaillé comme banquier d’investissement. En 1960, il a remporté son premier mandat en tant que membre du Congrès républicain de l’Illinois. Il a démissionné en 1969 et a pris un poste dans l’administration Nixon, selon sa biographie du Congrès.

En 1975, Rumsfeld a été choisi pour servir en tant que 13e secrétaire à la Défense – la plus jeune personne à occuper ce poste dans l’histoire du pays, selon le site Web historique du ministère de la Défense. Il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains du président Gerald Ford.

Après avoir travaillé dans le secteur privé pendant 23 ans, Rumsfeld est revenu à son ancien poste, assumant le rôle de 21e secrétaire à la Défense dans l’administration Bush en janvier 2001.

Guerre en Irak

Au printemps 2003, les forces américaines se sont empressées de s’emparer de Bagdad. Les troupes irakiennes ont disparu, mais il y a eu bientôt des signes de troubles civils. Le pillage était endémique et Rumsfeld a rejeté les reportages, prédisant des « choses merveilleuses » pour les Irakiens.

« Et cela signifie-t-il que vous ne pouviez pas y aller et prendre une caméra de télévision ou prendre un photographe et prendre une photo de quelque chose qui était imparfait, désordonné ? » Rumsfeld a déclaré au Pentagone. «Je pourrais le faire dans n’importe quelle ville d’Amérique. Pensez à ce qui s’est passé dans nos villes lorsque nous avons eu des émeutes, des problèmes et des pillages. Des choses arrivent! »

Il a reproché aux journalistes d’avoir déduit que l’Irak vacillait vers le chaos.

« Mais en ce qui concerne ce qui se passe dans ce pays, c’est un malentendu fondamental de voir ces images encore et encore d’un garçon sortant avec un vase et disant : « Oh, mon Dieu, vous n’aviez pas de plan.’ C’est un non-sens », a déclaré Rumsfeld. « Ils savent ce qu’ils font. Et ils font un travail formidable. Et c’est en désordre. Et la liberté est en désordre. Et les gens libres sont libres de faire des erreurs, de commettre des crimes et de faire de mauvaises choses. Ils sont également libres de vivre leur vie et de faire des choses merveilleuses. Et c’est ce qui va se passer ici.

Le gouvernement provisoire en Irak, dirigé par un diplomate américain, a dissous l’armée irakienne. Beaucoup de ces troupes mécontentes ont rejoint l’insurrection. Le plan de Rumsfeld de retirer la plupart des troupes américaines a été abandonné. Au lieu de cela, plus de troupes ont été déployées dans une succession lassante et sanglante d’escarmouches et de batailles.

En 2004, l’arme de prédilection des insurgés était la bombe de bord de route, connue dans l’armée sous le nom d’engin explosif improvisé. Il a déchiré des Humvees mal protégés et est devenu le tueur n ° 1 des troupes américaines.

Rumsfeld a rejeté les plaintes des troupes au combat selon lesquelles elles étaient mal préparées pour le combat.

« Comme vous le savez, vous partez en guerre avec l’armée que vous avez, pas l’armée que vous pourriez vouloir ou souhaiter avoir plus tard », a déclaré Rumsfeld en 2004. « Vous pouvez avoir toutes les armures du monde sur un char, et un réservoir peut être explosé. Et vous pouvez avoir un Humvee blindé, et il peut exploser.

Le Pentagone de Rumsfeld a reçu des demandes urgentes de commandants sur le terrain pour des camions blindés connus sous le nom de véhicules protégés contre les embuscades résistantes aux mines, ou MRAP. Ces demandes ont été mises de côté ou retardées. Le successeur de Rumfeld, Robert Gates, a fait des MRAP la priorité absolue du Pentagone après avoir lu un rapport dans USA TODAY sur leur efficacité.

En 2006, les guerres et leur gestion par Rumsfeld étaient devenues une responsabilité politique pour Bush. Il a limogé Rumsfeld peu après les élections de mi-mandat et l’a remplacé par Gates.