Mort de Diego Verdaguer – Les fans pleurent le légendaire chanteur argentin alors qu’il décède des complications de Covid à l’âge de 70 ans

Les FANS pleurent la mort du chanteur argentin bien-aimé Diego Verdaguer âgé de 70 ans de Covid-19.

La famille de Verdaguer a confirmé la mort du chanteur dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

Le chanteur argentin Diego Verdaguer est décédé à 70 ans du Covid-19 Crédit : Avalon.red

Son épouse Amanda Miguel a écrit sur Instagram : « Avec une tristesse absolue, nous avons le regret d’informer le public et les amis, que notre cher Diego a quitté aujourd’hui son beau corps, pour continuer son chemin et sa créativité dans une autre forme de vie éternelle.

« Toute la famille est plongée dans cette douleur, nous apprécions donc votre compréhension en ces temps difficiles. »

L’icône argentine serait tombée malade de Covid en décembre et aurait dû être hospitalisée, selon DW.

Deux heures avant sa mort, Verdaguer s’est rendu sur Twitter pour remercier sa femme de 47 ans.

« Je ne me lasserai jamais de te le dédier ! Tu es et tu seras le voleur qui a volé mon cœur @amandamiguels », a-t-il écrit.

Verdaguer est décédé jeudi à Los Angeles, en Californie, et devrait être incinéré.

Né Miguel Atilio Boccadoro Hernández, Derdaguer est né à Buenos Aires le 26 avril 1951 et avait les nationalités argentine et mexicaine.

Il est entré sur la scène musicale à 17 ans et est devenu célèbre des années plus tard avec des tubes comme Chiquilla, Pájaro que ate, voló, Volveré, La Ladrona.

Il était connu pour jouer de la trompette et du bandonéon et a reçu de nombreux prix tout au long de ses 50 ans de carrière, dont un de la Société mexicaine des auteurs et compositeurs.

Les hommages ont afflué pour le chanteur bien-aimé.

Le musicien mexicain Lucero a déclaré que l’héritage de Verdaguer se perpétuerait alors qu’elle rendait hommage à sa carrière.

« Mon cœur se serre à cette nouvelle dévastatrice », a déclaré Sofia Milos. « Repose en paix mon ami Diego. »

Un fan a écrit : « RIP, Diego Verdaguer. Quelle légende dans la communauté espagnole avec ses chansons. »

Un autre a déclaré: « RIP Diego Verdaguer. Vous avez été une grande partie de mon enfance. »

« Diego Vardaguer est mort et je pleure. J’ai grandi avec mon père qui le jouait et j’écoute constamment » Coco Loco « », a écrit un troisième.