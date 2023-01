Mort de David Sutherland

L’artiste derrière la bande dessinée emblématique de Beano, les Bash Street Kids, David Sutherland, est décédé à l’âge de 89 ans.

David a passé plus de 60 ans avec la bande dessinée pour enfants et a commencé à illustrer les Bash Street Kids en 1962.

Les hommages ont afflué pour l’illustrateur qui a été décrit comme “l’illustrateur le plus important de l’histoire de Beano” par l’éditeur de la bande dessinée. Crédit : PA

David a été nommé OBE dans la liste des honneurs du Nouvel An pour ses services d’illustration Crédit : PA : Association de la presse

Il a été décrit comme “l’illustrateur le plus important de l’histoire de Beano” par l’éditeur de la bande dessinée de longue date.

David a reçu et OBE pour ses services d’illustration dans la liste des honneurs du Nouvel An.

Il a rejoint le Beano après avoir participé à un concours d’art DC Thomson et a également été responsable du dessin de Biffo l’ours et Dennis la menace, au cours de sa longue carrière.

DC Thomson a publié la bande dessinée pour la première fois en 1938.

Dans une déclaration officielle de Beano, il a remercié David pour “tant de lols, de rires, de rires et de rires au fil des ans”.

David a décrit les Bash Street Kids comme étant comme une « deuxième famille ».

S’exprimant après l’annonce de son OBE en décembre, il a déclaré: “Quand j’ai participé au concours d’art DC Thomson il y a plus de 60 ans, je n’aurais pas pu deviner où cela pourrait mener.

“J’ai eu tellement de chance de pouvoir faire quelque chose que j’aime dans la vie et de travailler avec tant d’écrivains talentueux dont les mots ont contribué à donner vie à ces personnages.”

Sa femme Margaret a déclaré: “David n’a posé son stylo que le mois dernier lorsqu’il est tombé malade. Le dessin était sa vie; ça nous a fait oublier l’âge qu’il avait.

« Il vieillissait mais nous ne l’avons jamais remarqué. Il a juste continué et les éditeurs sont restés satisfaits de son travail.

Le rédacteur en chef de Beano, John Anderson, a déclaré que la contribution de David à la bande dessinée et à l’histoire de la bande dessinée britannique ne serait jamais égalée.

Il a déclaré: “Personne ne répétera jamais ce que David a réalisé en 60 ans. Il était unique en son genre, une véritable légende. C’est la fin d’une époque.

“Étant donné que David a commencé à travailler en 1959 et dessinait The Bash Street Kids depuis 1962, il est l’illustrateur le plus important de l’histoire de Beano.”

Christopher Thomson, président de DC Thomson, a déclaré : « David était un artiste et un créateur extrêmement talentueux et nous sommes extrêmement reconnaissants pour la contribution exceptionnelle qu’il a apportée au cours des 60 dernières années.

“Il a apporté de la joie à notre public bien-aimé – enfants et adultes – et à ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Il nous manquera beaucoup et son héritage aura sans aucun doute un impact durable pendant de nombreuses années à venir.

Nigel Parkinson, l’illustrateur actuel de Dennis et Gnasher, a déclaré: “La nation et ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont tous aimé les dessins joyeux, heureux, pleins de vie et hilarants de David Sutherland presque chaque semaine à Beano pendant 60 ans, il a touché le cœur, chatouillé le drôle d’os et amusé les yeux de millions de personnes.”

David est né à Invergordon, en Écosse, en 1933, le plus jeune de trois enfants.