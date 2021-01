Cicely Tyson, connue pour ses rôles dans Sounder et Autobiography Of Miss Jane Pittman, est décédée à l’âge de 96 ans, a déclaré son manager.

Cicely, un ancien mannequin, est devenu connu pour avoir joué de forts personnages afro-américains au cours d’une carrière étincelante s’étalant sur sept décennies.

L’actrice pionnière a remporté trois Emmys, un SAG Award, un Tony et un Oscar honorifique.

Cicely est décédé paisiblement jeudi, selon un communiqué. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Larry Thompson, le directeur de Tyson, a déclaré: «J’ai géré la carrière de Mlle Tyson pendant plus de 40 ans, et chaque année était un privilège et une bénédiction.

« Cicely a pensé à son nouveau mémoire comme un arbre de Noël décoré de tous les ornements de sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, elle a placé le dernier ornement, une étoile, au sommet de l’arbre. »









Née à Harlem, Cicely a débuté sa carrière dans la mode après avoir été repérée par un photographe du magazine Ebony.

Son premier rôle au cinéma est venu dans le film B de 1956 Carib Gold et elle a suivi avec un passage révolutionnaire dans le drame télévisé graveleux East Side / West Side.

La série a été diffusée pour la première fois en 1963 et a marqué la première fois qu’un Afro-américain a joué dans un drame télévisé.

En 1972 est venu le rôle qui a valu à Cicely une renommée et une renommée généralisées. Elle a joué Rebecca Morgan dans Sounder, un film sur les métayers noirs essayant de survivre à la Grande Dépression.









Cicely a été nominé pour le Bafta et l’Oscar de la meilleure actrice.

Elle a remporté deux Emmys pour avoir joué le rôle d’une ancienne esclave de 110 ans dans le téléfilm de 1974 L’autobiographie de Miss Jane Pittman et en 2016, elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté de Barack Obama, la plus haute distinction civile aux États-Unis.

À l’époque, Obama a déclaré: « Les convictions et la grâce de Cicely nous ont aidés à voir la dignité de chaque beau souvenir de la famille américaine. »

Cicely a joué dans le drame d’époque 2011 The Help, aux côtés d’Emma Stone, Viola Davis et Octavia Spencer.

La star d’Euphoria Zendaya s’est jointe à ceux qui rendent hommage à Tyson.

L’actrice a déclaré: « Celui-ci fait mal, aujourd’hui nous honorons et célébrons la vie de l’un des plus grands à l’avoir jamais fait. Merci Cicely Tyson. Reposez-vous en grand pouvoir. »

L’Académie, l’organe qui supervise les Oscars, a également partagé un hommage.

Il a déclaré: «Au début de sa carrière, Cicely Tyson s’est promis qu’elle ne représenterait que des femmes fortes. Harriet Tubman. Coretta Scott King. Miss Jane Pittman, et tant d’autres.

«Lauréate d’un Oscar d’honneur en 2019 pour son travail extraordinaire, elle a montré l’exemple et nous manquera».

L’actrice de Sex And The City, Cynthia Nixon, a également rendu hommage en déclarant: « L’Amérique a eu beaucoup de grandes actrices, mais aucune plus grande que Cicely Tyson. Reste au pouvoir »

Robin Thede, le comédien et actrice, a décrit la mort de Tyson comme une « perte massive ».

Elle a déclaré: « Cicely Tyson est l’une de ces légendes que vous espériez avoir pour toujours. Et vous saviez que c’était un rêve idiot mais vous l’avez quand même rêvé. Cette journée est difficile pour de nombreuses raisons. C’est une perte énorme. Merci. vous pour vos cadeaux, reine. «

