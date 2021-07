Mort de Carl Levin – Le sénateur du Michigan le plus ancien, connu pour avoir grillé les meilleurs PDG, décède à l’âge de 87 ans après une bataille contre le cancer du poumon

L’ANCIEN sénateur américain Carl Levin est décédé.

Il avait 87 ans et était le membre du Congrès le plus ancien du Michigan qui a gagné en estime pour avoir affronté la cupidité des entreprises américaines.

L’ancien sénateur américain Carl Levin est décédé à l’âge de 87 ans des suites d’un cancer du poumon Crédit : AFP

Levin a siégé au Congrès en tant que seul sénateur juif du Michigan à partir de 1978 avant de prendre sa retraite en 2015. Crédit : Getty Images

Son neveu, le représentant Andy Levin, qui dessert certaines parties de la banlieue de Detroit, s’est souvenu de Levin pour avoir personnifié « l’intégrité et la notion de mettre le bien public au-dessus de l’intérêt personnel ». Crédit : AP Photo/Carlos Osorio

«Il avait un penchant pour voir le monde à travers les yeux de personnes qui luttaient contre l’injustice et était appelé à tenir nos institutions démocratiques responsables devant tout le monde – d’abord en tant qu’étudiant militant, puis en tant que jeune avocat de la défense, membre du conseil municipal de Detroit et aux États-Unis. Sénateur », lit-on dans une déclaration publiée à la fois par la famille de Levin et le Levin Center de la Wayne State University.

La cause du décès du démocrate n’a pas été mentionnée dans l’annonce, mais il avait mentionné en mars qu’il avait un cancer du poumon, a déclaré un porte-parole de la famille au New York Times.

Son frère aîné était le représentant américain de longue date Sander « Sandy » Levin, également connu pour ses positions libérales.

Leurs parents étaient également impliqués dans le service public avec leur père siégeant à la Michigan Corrections Commission et leur mère faisant du bénévolat pour une organisation juive.

Le diplômé de Harvard qui a déjà travaillé comme chauffeur de taxi avant de devenir avocat des droits civiques, a gagné le respect en tant que président du sous-comité permanent des enquêtes.

Il était également un fervent partisan de l’industrie automobile, qui a vérifié les pouvoirs de certains PDG d’entreprise pour avoir utilisé des paradis fiscaux, soutenu les initiatives de contrôle des armes à feu et fait avancer la recherche sur les cellules souches.

Levin s’est opposé à la tentative de l’ancien président Ronald Reagan d’augmenter les armes nucléaires, arguant à l’époque que cela enlevait à l’armée sa dépendance aux armes conventionnelles.

Il a également condamné l’administration du président George W. Bush pour sa gestion du conflit en Irak, déclarant à l’époque qu’il avait « écrit le livre sur la façon de mal gérer une guerre ».

En 2013, l’ancien président Barack Obama considérait Levin comme quelqu’un qui travaillait plus que n’importe qui d’autre « pour ramener les emplois manufacturiers sur nos côtes, éliminer les échappatoires fiscales injustes et s’assurer que tout le monde respecte les mêmes règles », selon l’Associated Press.

« Si vous avez déjà porté l’uniforme, travaillé sur une chaîne de montage ou sacrifié pour joindre les deux bouts, alors vous avez eu une voix et un vote dans le sénateur Carl Levin », a déclaré Obama.

« C’est juste une personne très décente », a déclaré en 2008 le sénateur démocrate Jack Reed de Rhode Island, qui a siégé au comité sénatorial des services armés qui était autrefois présidé par Levin.

« Il est sans prétention, sans prétention. Il n’oublie jamais que ce que nous faisons est lié à la vie des personnes qu’il représente.

Il a réussi à atteindre non seulement le bipartisme de l’autre côté de l’allée, mais aussi à gagner le respect de ses pairs conservateurs.

Le regretté sénateur républicain John Warner, qui a également travaillé en étroite collaboration avec Levin au sein du Comité des services armés, a déclaré : « Nous avons toujours eu une relation très confiante et respectueuse.

« Nous n’essayons pas de nous surprendre les uns les autres. La sécurité de la nation et le bien-être des forces armées passent avant tout.

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, considérait Levin comme « champion du Michigan ».

« Carl a ouvert la voie à une planète plus sûre, a contribué à l’adoption de plusieurs traités sur les armes nucléaires et les missiles et s’est prononcé courageusement contre l’entrée en guerre en Irak », selon un déclaration.

Son neveu, le représentant Andy Levin, qui dessert certaines parties de la banlieue de Detroit, s’est souvenu de l’homme pour son engagement envers le devoir et la décence.

« Carl Levin personnifiait l’intégrité et la notion de placer le bien public avant l’intérêt personnel », a déclaré Andy Levin.

Il a également caractérisé son oncle comme « l’image même du but sobre et de la rectitude.

« En vérité, il n’était pas drôle. En fait, il a souvent percé des situations tendues avec un humour autodérision, et il a partagé en privé des observations incisives sur les autres avec le personnel et ses collègues.

Levin a gagné le respect de ses pairs républicains au cours de sa longue carrière au Congrès Crédit : Reuters

Levin était également un fervent partisan de l’industrie automobile, qui a vérifié les pouvoirs de certains PDG d’entreprise Crédit : AP : Presse associée

Un an après avoir pris sa retraite du Congrès en 2015, l’ancien homme politique a profité du dévoilement d’une photo de l’USS Carl M. Levin lors d’une cérémonie à Detroit Crédit : AP