Mort de Busisiwe Lurayi – Une star de Netflix décède à 36 ans dans sa maison sud-africaine alors qu’un mystère entoure sa mort subite

La star de NETFLIX, Busisiwe Lurayi, est mystérieusement décédée à l’âge de 36 ans chez elle en Afrique du Sud.

L’actrice qui a joué dans la série How To Ruin Christmas est décédée subitement dimanche, selon un post Instagram de son agence artistique.

L’actrice est décédée dimanche à l’âge de 36 ans

L’agence artistique Eye Media Artists a annoncé la mort de la star sur un post Instagram Crédit : Instagram

Busisiwe a joué dans la série Netflix Comment gâcher Noël Crédit : Netflix

La déclaration d’Eye Media Artists se lit comme suit : “Nous sommes profondément attristés de vous informer du décès de notre bien-aimé Busisiwe Lurayi.

“Busisiwe est décédée subitement et a été déclarée morte à son domicile le dimanche 10.07.2022 par le personnel médical.

“La raison de sa mort est encore inconnue alors que nous attendons les résultats du rapport d’autopsie.

“Nous vous demandons humblement de nous permettre, en tant que famille, d’accepter cette tragique nouvelle.

“Nous vous remercions pour le soutien qui a été apporté jusqu’à présent et fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles.”

Le message était sous-titré : “Repose en paix @busi_lurayi”.

L’actrice sud-africaine a dépeint le rebelle Tumi Sello dans la série Netflix 2020 How To Ruin Christmas.

La deuxième saison de la série intitulée How To Ruin Christmas: The Funeral est sortie en décembre dernier.

L’année dernière, elle a remporté le SAFTA de la meilleure actrice (South African Film and Television Awards).

Elle a précédemment incarné Phumzile dans City Ses’la et l’avocat Winnie Molepo, dans la série dramatique juridique Sokhulu & Partners.

Elle a également travaillé sur la série dramatique ITV Wild At Heart, la série dramatique Home Affairs, soapie Generations, la sitcom SIES, le drame carcéral Lockdown et la série dramatique médicale Vutha.

Ses fans ont été dévastés par la nouvelle de sa mort et ont rendu hommage à la star de Netflix.

L’un d’eux a dit : “Nooooooooooooo c’est la pire des nouvelles 🗞 je ne m’attendais pas à ce que gâcher Noël ne sera plus jamais pareil sans toi Busi”

Un autre a écrit : “Beyond Sad”.

Quelqu’un a dit : “Comment gâcher Noël ne sera plus pareil.”