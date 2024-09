Mort de Ben Thapa : la star de X Factor et de G4 décède à l’âge de 42 ans alors que le groupe rend hommage à son « grand ami »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Ben Thapa, qui est devenu célèbre en tant que chanteur du groupe vocal G4 lorsqu’ils sont apparus sur Le facteur Xest décédé. Il avait 42 ans.

Thapa a fondé G4 avec ses camarades étudiants de la Guildhall School of Music and Drama, Matt Stiff, Michael Christie et Jon Ansellt en 2004.

La cause de son décès n’a pas encore été annoncée, mais la semaine dernière, Thapa a partagé sur les réseaux sociaux une photo de l’hôpital Chelsea et Westminster montrant une machine de dialyse qu’il a qualifiée en plaisantant de « mon nouvel ami de dialyse ».

Dans une déclaration sur InstagramG4 a écrit : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de notre frère et grand ami, Ben Thapa.

« Les mots ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons tous en ce moment… Nous comprenons que ce sera une nouvelle déchirante pour tant d’autres également et nous vous envoyons notre amour et notre soutien alors que nous nous souvenons tous de l’homme incroyable et des souvenirs qu’il a laissés derrière lui.

« Ben a joué un rôle majeur dans la communauté internationale du chant et a joué un rôle essentiel dans notre parcours en tant que groupe. Merci pour votre amour dans cette période difficile. RIP Ben xxxx »

Matt Stiff, Michael Christie, Ben Thapa et Jon Ansellt de G4 photographiés avant leur représentation à Harrods, Londres en 2005 (Getty Images)

Thapa était un chanteur d’opéra de formation classique qui s’est produit en tant que ténor grave avec G4 de 2004 à 2018.

Né à Cambridge en 1982, Thapa a chanté dans la chorale de son église locale et a fréquenté le Hills Road Sixth Form College et le Royal Northern College of Music avant d’être transféré à Guildhall.

G4 est entré initialement dans la première saison de Le facteur X En 2004, ils formaient un quatuor de barbiers espérant obtenir une citation qu’ils pourraient utiliser sur leurs affiches. Au lieu de cela, ils ont été pris sous l’aile du juge Louis Walsh et ont finalement terminé deuxième de la compétition derrière le vainqueur Steve Brookstein.

G4 a continué à vendre plus que Brookstein, et le juge Simon Cowell a admis qu’après avoir initialement rejeté le groupe comme des « gros musiciens de rue », ils étaient sortis victorieux du spectacle.

Le groupe a sorti son premier album G4 en février 2005, et il a atteint le sommet des charts britanniques. Plus tard la même année, ils ont sorti un autre album G4 et ses amisqui mettait en vedette les stars invitées Cliff Richard, Lesley Garrett et Robin Gibb.

Ils ont sorti trois autres albums, dont un disque de Noël, avant que Thapa n’annonce en 2018 qu’il quittait le groupe pour se concentrer sur sa carrière d’opéra.

Le mois dernier, Thapa a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait subi une opération « d’urgence » sur ses reins, connue sous le nom de néphrostomie, à l’hôpital Chelsea et Westminster.