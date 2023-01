Mort de Barbara Walters à l’âge de 93 ans

Barbara Walters, présentatrice de nouvelles et journaliste LÉGENDAIRE, est décédée à l’âge de 93 ans après une carrière incroyable qui a duré cinq décennies.

Walters est une icône de l’information télévisée qui est souvent créditée d’avoir brisé le plafond de verre dans une industrie autrefois dominée par les hommes.

En 1976, Walters est devenue la première femme présentatrice d’un programme de nouvelles du soir lorsqu’elle a rejoint ABC News.

Trois ans plus tard, elle co-anime 20/20 et lancera The View en 1997.

Elle a pris sa retraite du programme en 2014 mais est restée productrice exécutive et a continué à faire des interviews et des émissions spéciales pour ABC News.

“Je ne veux pas apparaître dans un autre programme ou gravir une autre montagne”, avait-elle déclaré à l’époque.

“Je veux plutôt m’asseoir sur un terrain ensoleillé et admirer les femmes très douées – et ok, certains hommes aussi – qui prendront ma place.”

Tout au long de sa carrière, Walters a remporté 12 Emmy Awards, dont 11 avec ABC News.

Walters est né le 25 septembre 1929 de Dena et Louis Walters à Boston, Massachusetts.

Son père a travaillé comme agent de réservation et producteur de boîte de nuit, découvrant des comédiens tels que Fred Allen et Jack Haley, qui joueraient le rôle de Tin Man dans Le magicien d’Oz.

Tout au long de son enfance, Walters a été entourée de célébrités, ce qui lui a appris une leçon dès son plus jeune âge.

“Je les voyais sur scène dans un sens et hors scène souvent très différents”, a-t-elle déclaré dans une interview de 1989 avec la Television Academy of Arts & Sciences.

“J’entendais mes parents en parler et je savais que même si ces artistes étaient des gens très spéciaux, ils étaient aussi des êtres humains avec des problèmes réels.

“Je peux avoir du respect et de l’admiration pour des personnes célèbres, mais je n’ai jamais eu de sentiment de peur ou d’admiration.”

Elle est diplômée du Sarah Lawrence College de Bronxville, New York, et a trouvé du travail en tant que publiciste et écrivain de télévision avant de travailler comme écrivain sur l’émission Today de NBC en 1961.

Elle est devenue la première femme co-animatrice du programme en 1975.

Un an plus tard, elle a remporté son premier prix Emmy pour l’hôte exceptionnel de talk-show.

“Personne n’a été plus surpris que moi”, a-t-elle déclaré. ” n’était pas belle, comme beaucoup de femmes du programme avant moi, [and] J’avais du mal à prononcer mes r.

PAS PEUR

Walters était connue pour ses interviews très médiatisées et pour poser des questions difficiles.

“J’ai demandé à Vladimir Poutine s’il avait déjà ordonné de tuer quelqu’un”, a-t-elle dit un jour. “Pour la seconde, il a dit” non “.”

Elle a traversé la Baie des Cochons avec Fidel Castro, écrivant dans une déclaration après sa mort en 2016 qu'”il m’a fait comprendre qu’il était un dictateur absolu et qu’il était un farouche opposant à la démocratie”.

“Je lui ai dit que ce sur quoi nous étions le plus profondément en désaccord était le sens de la liberté.”

Elle a animé une émission spéciale annuelle pour les Oscars, interviewant des nominés aux Oscars dans laquelle elle était connue pour avoir fait révéler à plusieurs d’entre eux des informations personnelles et même pleurer.

En 1994, elle a lancé l’émission spéciale Most Fascinating People, diffusée tous les mois de décembre.

En 1999, elle s’est assise avec l’ancienne stagiaire de la Maison Blanche, Monica Lewinsky, pour lui poser des questions sur sa liaison avec le président de l’époque, Bill Clinton.

Walters a demandé “Qu’allez-vous dire à vos enfants quand vous les aurez?”

Lewinsky a répondu: “Maman a fait une grosse erreur.”

Walters n’a pas tardé à répondre: “Et c’est l’euphémisme de l’année.”

On estime que 74 millions de téléspectateurs ont regardé l’interview emblématique.

Walters a interviewé tous les présidents et premières dames des États-Unis, de Richard et Pat Nixon à Barack et Michelle Obama – et a interviewé l’ancien président Donald Trump et la première dame Melania Trump avant leur entrée à la Maison Blanche.

Grâce à The View, Walters a aidé à créer un forum permettant aux femmes d’horizons différents de se réunir et de discuter des sujets les plus urgents de l’actualité.

En 2019, le New York Times Magazine a surnommé le programme « L’émission télévisée politique la plus importante d’Amérique ».

