Mort de 120 dauphins d’Amazonie liée à une grave sécheresse et à des températures élevées | Actualités sur la crise climatique

Les dauphins roses et gris du fleuve Amazone sont une espèce menacée et parmi les rares dauphins d’eau douce trouvés dans le monde.

Les carcasses de 120 dauphins de rivière ont été retrouvées flottant dans un affluent du fleuve Amazone au Brésil la semaine dernière dans des circonstances que les experts soupçonnent d’être causées par une grave sécheresse et une forte chaleur.

L’Institut Mamiraua, un groupe de recherche du ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, a déclaré que deux autres dauphins morts avaient été retrouvés lundi dans la région autour du lac Tefe.

Les experts estiment que la température élevée de l’eau est la cause la plus probable de ces décès, car les températures depuis la semaine dernière ont dépassé 39°C (102°F) dans la région du lac Tefe.

Des milliers de poissons sont également morts, ont rapporté les médias locaux.

« Nous avons recensé 120 carcasses la semaine dernière », a déclaré Miriam Marmontel, chercheuse à l’Institut Mamiraua.

Dauphins du fleuve Amazonedont la plupart sont d’une couleur rose éclatante, sont une espèce d’eau douce unique que l’on trouve uniquement dans les rivières d’Amérique du Sud et font partie des rares espèces de dauphins d’eau douce restant dans le monde.

Des cycles de reproduction lents rendent leurs populations particulièrement vulnérables aux menaces.

Marmontel a déclaré qu’environ huit carcasses sur dix trouvées sont des dauphins roses, appelés « boto » au Brésil, et pourraient représenter 10 pour cent de leur population estimée dans le lac Tefe.

« Dix pour cent, c’est un pourcentage de perte très élevé, et la possibilité qu’il augmente pourrait menacer la survie de l’espèce dans le lac Tefé », a déclaré Marmontel.

Le boto et le dauphin gris de rivière appelés « tucuxi » figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

L’Institut brésilien Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité a dépêché des vétérinaires et des experts en mammifères aquatiques pour sauver les dauphins encore vivants dans le lac.

Les scientifiques ne savent pas avec certitude si la sécheresse et la chaleur sont responsables de l’augmentation de la mortalité des dauphins. Ils s’efforcent d’exclure d’autres causes, comme une infection bactérienne qui aurait pu tuer les dauphins.

Mais au moins 70 carcasses ont refait surface à la fin de la semaine dernière, lorsque la température de l’eau du lac Téfé a atteint 39 °C, soit plus de 10 degrés de plus que la moyenne de cette période de l’année.

La température de l’eau a baissé pendant quelques jours mais est remontée dimanche à 37°C (99°F), ont indiqué des experts inquiets.

Les militants écologistes ont imputé les conditions inhabituellement chaudes au changement climatique, qui rend les sécheresses et les vagues de chaleur plus probables et plus graves.

Ayan Fleischmann, coordinateur géospatial à l’Institut Mamiraua, a déclaré que la sécheresse a eu un impact significatif sur les communautés riveraines de la région amazonienne.

« De nombreuses communautés deviennent isolées, sans accès à une eau de bonne qualité, sans accès à la rivière, qui est leur principal moyen de transport », a-t-il déclaré.

Nicson Marreira, maire de Tefe, une ville de 60 000 habitants, a déclaré que son gouvernement n’était pas en mesure de livrer directement de la nourriture à certaines communautés isolées parce que les rivières sont à sec.