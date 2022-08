Mort d’Ayman Al-Zawahiri

Le chef d’Al-Qaïda a été tué dans une frappe de drone américain, a annoncé l’administration Biden.

Ayman Al-Zawahiri, 71 ans, qui a fondé le groupe terroriste à l’origine des attentats de 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone, a été éliminé lors d’une frappe contre la capitale afghane Kaboul.

Le chef d’Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri a été tué dans une frappe de drone de la CIA Crédit : Getty

Il est apparu pour la dernière fois dans une vidéo marquant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre

Connu sous le nom de « The Doctor » ou « Doctor Death », Al-Zawahiri aurait orchestré les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya et figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI.

Le chef d’Al-Qaïda, qui a succédé à Oussama ben Laden après son assassinat en 2011, avait une prime de 25 millions de dollars sur sa tête.

Un haut responsable de Biden a déclaré dans un État que le terroriste d’origine égyptienne avait été tué ce week-end lors d’une “opération antiterroriste contre une cible importante d’Al-Qaïda en Afghanistan”.

Ils ont ajouté que “l’opération a été un succès et qu’il n’y a pas eu de victimes civiles”.

Le président Biden doit tenir une conférence de presse à 19h30, heure de Washington (00h30 mardi BST) pour discuter de “l’opération antiterroriste réussie”, selon le journaliste de la Maison Blanche pour Real Clear News Philip Wegmann.

Cela survient un peu moins d’un an après la dernière apparition publique d’Al-Zawahiri dans une vidéo malade à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, à la suite d’informations selon lesquelles il serait décédé en 2020.

Dans la vidéo de propagande, le djihadiste a salué la sortie américaine d’Afghanistan, bien qu’il n’ait fait aucune mention de la prise de contrôle du pays par un groupe islamiste rival, les talibans.

Les talibans ont réagi à la nouvelle de l’attaque du drone, condamnant l’attaque et la qualifiant de “violation manifeste des principes internationaux”.