Mort d’Anthony Barajas – La star de TikTok décède après avoir été « abattue par Joseph Jimenez » aux côtés de Rylee Goodrich au cinéma

QUI ÉTAIENT BARAJAS ET GOODRICH ?

Le footballeur Anthony Barajas comptait plus de 920 000 abonnés sur TikTok et plus de 40 000 abonnés sur Instagram.

Rylee Goodrich était une pom-pom girl et jouait au volleyball.

Elle a reçu une bourse de l’Université du Grand Canyon dans le cadre de son programme STEM, selon ABC7.

La cousine de Rylee, Ashley Cole, a déclaré au média que l’adolescent avait un « grand cœur » et aimait aider les autres.