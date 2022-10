Mort d’amibes mangeuses de cerveau dans le lac Mead: avis d’experts

La mort d’un adolescent de la région de Las Vegas d’une rare amibe mangeuse de cerveau à laquelle les enquêteurs pensent qu’il a été exposé dans les eaux chaudes du lac Mead devrait inciter à la prudence, et non à la panique, parmi les habitants des lacs, des rivières et des sources d’eau douce, ont déclaré des experts vendredi.

“Cela attire l’attention des gens à cause de son nom”, a déclaré l’ancien épidémiologiste de la santé publique Brian Labus à propos de l’organisme naturel officiellement appelé Naegleria fowleri mais presque toujours surnommé l’amibe mangeuse de cerveau. “Mais c’est une maladie très, très rare.”

Les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies n’ont recensé que 154 cas d’infection et de décès dus à l’amibe aux États-Unis depuis 1962, a déclaré Labus, qui enseigne à l’École de santé publique de l’Université du Nevada à Las Vegas. Près de la moitié de ces cas se trouvaient au Texas et en Floride. Un seul a été signalé au Nevada avant cette semaine.

“Je ne dirais pas qu’il y a une alarme à sonner pour cela”, a déclaré Labus. “Les gens doivent être intelligents à ce sujet lorsqu’ils se trouvent dans des endroits où vit réellement cette amibe rare.” L’organisme se trouve dans des eaux allant de 77 degrés Fahrenheit (25 degrés Celsius) à 115 degrés (46 ° C), a-t-il déclaré.

Le district sanitaire du sud du Nevada n’a pas identifié l’adolescent décédé, mais a déclaré qu’il avait peut-être été exposé à l’organisme microscopique au cours du week-end du 30 septembre dans la région de Kingman Wash, du côté Arizona du réservoir du fleuve Colorado, derrière le barrage Hoover. Le district a rendu public le cas mercredi, après confirmation de la cause par le CDC.

Le district et la zone de loisirs nationale du lac Mead, qui surveille le lac et le fleuve Colorado, ont noté que l’amibe n’infecte les gens qu’en entrant par le nez et en migrant vers le cerveau. C’est presque toujours mortel.

“Il ne peut pas infecter les gens s’il est avalé et ne se transmet pas d’une personne à l’autre”, indiquent les communiqués de presse des deux agences. Les deux ont conseillé aux gens d’éviter de sauter ou de plonger dans des plans d’eau chaude, surtout en été, et de garder la tête hors de l’eau dans les sources chaudes ou autres “eaux géothermiques non traitées” qui s’accumulent dans des canyons de poche dans la vaste zone de loisirs.

“Il est mortel à 97% mais évitable à 99%”, a déclaré Dennis Kyle, professeur de maladies infectieuses et de biologie cellulaire et directeur du Center for Tropical and Emerging Global Diseases de l’Université de Géorgie. “Vous pouvez vous protéger en ne sautant pas dans l’eau qui monte dans votre nez ou en utilisant des bouchons nasaux.”

L’amibe provoque une méningo-encéphalite amibienne primaire, une infection cérébrale avec des symptômes ressemblant à une méningite ou à une encéphalite qui comprend initialement des maux de tête, de la fièvre, des nausées ou des vomissements, puis évolue vers une raideur de la nuque, des convulsions et un coma pouvant entraîner la mort.

Les symptômes peuvent apparaître 1 à 12 jours après l’exposition et la mort survient généralement dans les cinq jours environ.

Il n’y a pas de traitement efficace connu, et Kyle a déclaré qu’un diagnostic arrive presque toujours trop tard.

Kyle, qui a étudié l’organisme pendant des décennies, a déclaré que les données ne suggéraient pas immédiatement que les eaux réchauffées par le changement climatique affectaient l’amibe. Il a dit qu’il connaissait moins de quatre cas dans tout le pays.

Une enquête sur les reportages a trouvé des cas dans le nord de la Californie, le Nebraska et l’Iowa. Une carte du CDC a montré la plupart des cas au cours des 60 dernières années dans les États du sud des États-Unis, avec 39 cas au Texas et 37 en Floride.

“Je pense que cette année est en quelque sorte une année moyenne pour les cas”, a déclaré Kyle. “Mais c’était un été très chaud. Le point clé est que le temps plus chaud a tendance à générer plus d’amibes dans l’environnement.”

Peu de laboratoires identifient régulièrement l’organisme, a noté Kyle. Il a déclaré qu’AdventHealth Central Florida avait récemment rejoint le CDC avec des programmes capables de l’identifier.