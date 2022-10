“Mort au dictateur” – Des étudiants iraniens scandent la répression depuis la mort de Mahsa Amini

Des étudiants iraniens sont descendus dans la rue pour protester contre la mort de Mahsa Amini.

Elle est décédée peu de temps après avoir été interpellée par la police des mœurs.

Le soutien aux manifestations est venu de 159 villes à travers le monde.

Des étudiants ont manifesté samedi à Téhéran et dans d’autres villes iraniennes contre la répression en cours contre la dissidence suite à la mort en septembre de Mahsa Amini sous la garde de la tristement célèbre police des mœurs de la République islamique.

Les Iraniens basés à l’étranger et leurs partisans se sont rassemblés dans des villes du monde entier par solidarité.

Une vague de violence de rue a secoué l’Iran depuis qu’Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, est décédée après son arrestation par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes.

Des manifestations ont eu lieu tous les soirs pendant plus de deux semaines, malgré une répression sanglante qui, selon un groupe de défense des droits, a fait plus de 80 morts.

“Femme, vie, liberté” et “Mort au dictateur”, ont-ils scandé dans les rues de Saqqez, la ville natale d’Amini, dans la province du Kurdistan au nord-ouest de l’Iran.

Samedi, la police anti-émeute s’est massée aux principaux carrefours routiers de la capitale, alors que des étudiants manifestaient sur la place Enghelab (Révolution) près de l’université de Téhéran, dans le centre-ville, pour demander la libération des étudiants arrêtés.

Soutien

La police a affronté les manifestants qui scandaient des slogans et en a arrêté certains, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Fars.

Des séquences vidéo partagées par le groupe iranien des droits de l’homme basé à Oslo ont également montré des manifestations étudiantes dans d’autres villes, notamment la deuxième ville de Mashhad et Karaj, à l’ouest de la capitale.

Les manifestants ont été vus en train de chanter et des femmes ayant retiré leur foulard.

Des manifestations de soutien ont été organisées dans 159 villes à travers le monde – d’Auckland à New York et de Séoul à Zurich, a déclaré le groupe Iraniens pour la justice et les droits de l’homme.

Des milliers de personnes se rassemblent devant la Vancouver Art Gallery, lors d’une manifestation de solidarité pour Mahsa Amini. Getty Images Mert Alper Dervis/Agence Anadolu

A Rome, lors d’un rassemblement d’environ 1 000 personnes, une demi-douzaine de femmes se sont coupées les cheveux par solidarité.

Mais à Beyrouth, le chef du mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban, Hasan Nasrallah, a décrit la mort d’Amini comme un “incident vague” utilisé contre Téhéran.

Nasrallah a dit :

Ce vague incident a été exploité et les gens sont descendus dans la rue.

Il a ajouté que les manifestations ne reflétaient pas la véritable volonté du peuple iranien.

Les manifestations ont éclaté en Iran le 16 septembre, lorsqu’Amini a été déclarée morte trois jours après être tombée dans le coma après son arrestation.

Des manifestations meurtrières se sont emparées de l’Iran. Euronews Capture d’écran vidéo, Euronews

Le groupe iranien des droits de l’homme affirme qu’au moins 83 personnes ont été tuées dans la répression. Amnesty International affirme avoir confirmé 52 morts, tandis que l’agence iranienne Fars a estimé le nombre de morts à “environ 60”.

Il s’agit des troubles les plus sanglants en Iran depuis la répression impitoyable des manifestations de novembre 2019 suite à une hausse soudaine des prix du carburant qui a tué au moins 304 personnes, selon Amnesty.

Mir Hossein Mousavi, un ancien Premier ministre assigné à résidence depuis plus d’une décennie, a exhorté les forces de sécurité à mettre fin à la violence, dans un message sur le compte Instagram du groupe d’opposition Kaleme.

Il a dit:

Je voudrais rappeler à toutes les forces armées leur engagement à protéger notre terre, l’Iran, ainsi que la vie, la propriété et les droits du peuple.

Le ministère iranien des Renseignements a déclaré vendredi que “neuf ressortissants étrangers”, dont des ressortissants de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas et de Pologne, avaient été arrêtés “sur ou derrière les lieux d’émeutes”, ainsi que 256 membres de groupes d’opposition interdits.

Mais samedi, les Nations unies ont annoncé que l’irano-américain Baquer Namazi, 85 ans, un ancien fonctionnaire de l’ONU qui avait longtemps été interdit de quitter l’Iran, avait été autorisé à s’envoler pour se faire soigner tandis que son fils Siamak, 50 ans, avait été libéré. de sept ans de prison.

L’avocat de la famille, Jared Genser, a salué les mesures iraniennes comme des “premières étapes critiques”, mais a ajouté :

Nous n’aurons pas de repos tant que les Namazis ne pourront pas tous retourner aux États-Unis.

L’administration du président américain Joe Biden avait conclu un accord nucléaire relancé avec l’Iran sous réserve de la libération de la famille.

L’Iran a blâmé les forces extérieures pour les manifestations à l’échelle nationale.

Mercredi, les Gardiens de la révolution ont lancé des frappes transfrontalières de missiles et de drones qui ont fait 14 morts dont un Américain, dans le Kurdistan irakien autonome, accusant les groupes rebelles de la région d’alimenter les troubles.

Samedi, les forces iraniennes ont lancé un nouveau bombardement de bases rebelles kurdes de l’autre côté de la frontière qui a fait des dégâts mais n’a fait aucune victime, a déclaré à l’AFP un responsable rebelle.