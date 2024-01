Mort, armes et allégations de « flic corrompu » : la saga qui a saisi la Nouvelle-Orléans touche à sa fin | La Nouvelle Orléans

Depuis que Cardell Hayes, propriétaire de l’entreprise de dépanneuse de la Nouvelle-Orléans, a abattu le champion de football professionnel local à la retraite Will Smith et blessé l’épouse de l’ancien athlète dans une rue de la ville tard dans la nuit du 9 avril 2016, les gens de tous les côtés de l’affaire ont rendu la tâche aussi compliquée que possible dans leur lutte pour ce qu’ils considèrent comme la justice.

Il s’agit d’une affaire qui a saisi le sud-est de la Louisiane – où les joueurs de football sont d’énormes célébrités – et qui impliquait également des allégations sombres, bien que non étayées, concernant un autre élément essentiel du Sud profond : la corruption policière. Des théories et des récits concurrents se sont battus pour la suprématie, avec presque autant d’idées différentes sur ce qui s’est passé que de personnes disposées à les exprimer.

Mais toutes les preuves disponibles lors de deux procès distincts – dont un qui s’est terminé samedi matin par une deuxième condamnation pour homicide involontaire contre Hayes – indiquent une tragédie plus simple et insensée qui n’aurait peut-être pu se produire que dans un pays en proie à un excès de colère, facilement accessible. des armes à feu et des lois qui font croire aux gens qu’il est relativement sûr dans de nombreuses situations, légalement parlant, de tirer avec ces armes.

La meilleure hypothèse sur ce qui s’est passé la nuit où les vies de Smith et Hayes sont entrées en collision avec des conséquences mortelles est peut-être ce qui suit, basé sur les récits d’observateurs clés qui, au départ, n’avaient aucune idée précise de qui était impliqué et n’avaient donc aucune loyauté envers le tireur ou la personne tuée.

Smith a passé la journée à assister à un festival de rue, à dîner et à boire avec sa femme, Racquel, et ses amis à la Nouvelle-Orléans, où vivent sa famille et les Saints de la NFL, une équipe qui a remporté son premier et jusqu’à présent le seul titre du Super Bowl avec son aide défensive à peine six ans plus tôt.

Smith, 34 ans, conduisait Racquel et deux de leurs compagnons dans son SUV Mercedes-Benz jusqu’au bar d’un hôtel pour continuer les festivités lorsqu’il a légèrement heurté l’arrière d’un Hummer conduit par Hayes, qui avait freiné à l’approche de la circulation. à un feu rouge. Avec un ami sur le siège passager et n’ayant aucune idée de qui a heurté son pare-chocs arrière, Hayes s’est arrêté, mais a ensuite commencé à poursuivre Smith après son départ.

Hayes a ensuite heurté l’arrière du SUV de Smith, et les six personnes dans les deux voitures sont sorties, conduisant à une confrontation qui, de l’avis de tous, a été houleuse.

À ce moment-là, un client d’un bar voisin a entendu l’un des hommes proches de l’accident l’avertir qu’il avait une arme à feu. Un deuxième homme a répondu qu’il possédait également une arme à feu avant de recevoir une balle dans le dos et d’être tué.

Les enquêteurs sont arrivés plus tard et ont trouvé Smith avec huit blessures par balle – sept dans le dos – affalé sur son siège avant, à quelques centimètres d’un pistolet placé entre le siège et la console centrale. Racquel, qui a raconté avoir été aux côtés de son mari lors de sa rencontre avec Hayes, a reçu deux balles dans une jambe et a été grièvement blessée.

Un policier en congé qui avait un rendez-vous dans le même bar que l’autre client a déclaré plus tard qu’il s’était approché des lieux après avoir entendu les coups de feu, et Hayes lui a dit qu’il avait utilisé un pistolet qu’il avait sur lui pour tirer sur Smith après avoir entendu que Smith revenait chercher sa propre arme.

Cardell Hayes entre au tribunal pénal de la paroisse d’Orléans, à la Nouvelle-Orléans, en septembre. Photographie : Gérald Herbert/AP

Cet officier en congé a rapporté que Hayes lui avait dit : « Qu’étais-je censé faire ? Il y avait aussi un enregistrement d’un appel au 911 cette nuit-là qui a capturé Hayes en arrière-plan disant qu’il avait tiré sur un homme qui avait annoncé son intention de récupérer une arme à feu dans sa voiture.

Les funérailles de Smith ont eu lieu quelques jours plus tard dans un théâtre rempli de personnes en deuil, après une projection ouverte au public dans le centre de pratique des Saints.

Malgré ses affirmations selon lesquelles il avait tué Smith légalement en état de légitime défense, Hayes a été accusé de meurtre et a été jugé à deux reprises pour le meurtre.

L’accusation et la défense ont depuis passé d’innombrables heures à affirmer qu’un homme était clairement responsable et que l’autre n’était pas impliqué dans la fusillade qui a conduit à la mort de Smith, aux blessures de sa femme et au procès pénal de Hayes. Le devoir des médias locaux et nationaux d’examiner tous les aspects de l’affaire dans une quête collective de la vérité sur ce qui s’est passé cette nuit-là a, d’une certaine manière, ajouté à l’obscurcissement.

Mais la vérité est que ni les versions des procureurs ni des avocats de la défense sur la fusillade mortelle de Smith ne sont étayées par les récits neutres et crédibles relayés immédiatement après.

Les procureurs de l’État ont soutenu lors des deux procès que Racquel Smith avait convaincu son mari de s’éloigner de la confrontation qui a éclaté après la deuxième collision de voiture. Elle l’a fait parce que Hayes – un ancien footballeur semi-professionnel – était, peu probable, encore plus imposant physiquement que son mari. Elle a également déclaré qu’elle avait imploré son mari de se souvenir de leurs trois enfants, qui étaient gardés à la maison, et a déclaré que la violence « n’en valait pas la peine ».

Ensuite, dit-elle, Hayes a délibérément tiré deux balles dans une de ses jambes et a abattu son mari – de sang-froid et sans provocation, avant d’être nargué avec la phrase : « Regardez-vous maintenant ».

“Mon pire cauchemar s’est produit sans raison”, a déclaré sous serment Racquel Smith.

Son récit a été étayé à deux reprises par le témoignage de l’ancien coéquipier des Saints de son mari et champion du Super Bowl XLIV, Pierre Thomas, qui a décrit avoir roulé dans une voiture séparée avant la deuxième collision et être sorti pour assister au meurtre de Smith.

Hayes, lors de son premier procès, a témoigné et a suggéré que Smith avait en fait obtenu une arme autre que celle trouvée dans sa console centrale, avait tiré sur Hayes en premier et avait accidentellement tiré sur Racquel au cours du processus. Hayes a déclaré que c’est seulement à ce moment-là qu’il a tiré sur Smith, dont le taux d’alcoolémie a ensuite été déterminé comme étant trois fois supérieur à la limite légale de conduite.

À un moment donné, l’équipe juridique de Hayes a publiquement suggéré qu’un capitaine de police à la retraite, ami avec Smith, avait fait irruption sur les lieux et – pour raviver les souvenirs de l’ancien footballeur professionnel décédé – avait emporté cette arme avant que les enquêteurs ne puissent la récupérer.

Les médias ont brièvement saisi cette insinuation pour plusieurs raisons. Ce capitaine à la retraite avait dîné avec Smith peu de temps avant la mort du joueur. Et, par une coïncidence effrayante, le père de Hayes avait tenté de poignarder ce policier avant d’être abattu par d’autres policiers dans les mois qui ont suivi le passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans 11 ans plus tôt, selon les autorités. La police a déclaré que l’aîné Hayes avait une urgence de santé mentale le jour où les policiers l’ont abattu.

L’approche du « flic corrompu » de l’équipe juridique de Hayes s’appuyait sur l’histoire bien documentée d’un service de police de la Nouvelle-Orléans qui avait violé les droits civils du public à de nombreuses reprises au point de conclure un accord avec le gouvernement fédéral en 2012 pour mettre en œuvre ce qui était alors un accord. nombre sans précédent de réformes à l’échelle de l’agence. Mais cette théorie a subi un coup dur après que les procureurs ont établi que l’officier accusé d’avoir dissimulé l’héritage de Smith attendait Smith à des kilomètres de là, au bar de l’hôtel où se dirigeait son groupe avant d’être tué – bien que l’accusé Les avocats n’ont jamais exclu qu’un autre officier ressemblant au capitaine à la retraite accusé aurait pu prendre l’arme tirée sur Hayes.

Tout compte fait, ce que des spectateurs neutres ont vu et entendu était en contradiction flagrante avec le témoignage de Racquel Smith selon lequel son mari s’éloignait calmement de l’escalade de la violence lorsqu’il a été cruellement assassiné et qu’elle a reçu une balle dans la jambe.

Et la version des événements de Hayes n’était étayée ni par ces mêmes souvenirs ni par les preuves balistiques récupérées sur les lieux, qui montraient seulement qu’il avait tiré avec une arme à feu. Même le témoignage de l’ami et passager de Hayes – qui a dégainé son propre pistolet mais ne l’a pas tiré la nuit de la mort de Smith – n’a pas permis de dire que Smith avait jamais tiré sur Hayes.

Les procureurs ont toujours l’obligation de prouver définitivement leurs affirmations tandis que la défense peut réussir simplement en introduisant dans l’esprit des jurés un doute raisonnable sur la thèse de l’État. Néanmoins, il est probable que les écarts entre les observateurs impartiaux et leurs homologues partiaux expliquent le résultat mitigé du premier procès de Hayes.

Certaines des personnalités les plus renommées des saints de l’époque – que les Néo-Orléans traitaient comme des rois – étaient présentes tout au long du procès pour soutenir la famille de Smith. Pourtant, les jurés n’ont pas obtenu le résultat idéal souhaité par ces dignitaires, dont beaucoup avaient remporté le seul grand championnat sportif professionnel de la Nouvelle-Orléans aux côtés de Smith.

Les jurés ont acquitté Hayes pour avoir intentionnellement percuté la voiture de Smith quelques instants avant la fusillade, ce que les procureurs voulaient prouver qu’il avait fait pour établir qu’il était l’agresseur dans la confrontation meurtrière qui a suivi. Les jurés ont également rejeté le fait que Hayes avait délibérément assassiné Smith ou tenté d’assassiner Racquel, ce qui lui aurait valu une peine obligatoire de prison à vie.

Le jury a plutôt déclaré Hayes coupable d’homicide involontaire et de tentative d’homicide involontaire, estimant qu’il avait involontairement mais toujours illégalement tué Will Smith et blessé sa femme dans le feu d’une dispute.

Hayes – qui a parlé d’encourager Smith et ses compatriotes des Saints alors qu’ils recherchaient la gloire sur le terrain et de rêver de pouvoir les rejoindre dans les tranchées – a été condamné à une peine de 25 ans de prison qui l’éloignerait du fils qu’il était. élevage.

Mais seulement 10 des 12 jurés ont voté pour condamner Hayes pour les accusations les moins graves à la fin de ce procès d’une semaine, sans doute l’affaire la plus médiatisée au palais de justice pénale de la Nouvelle-Orléans depuis l’acquittement en 1969 d’un homme d’affaires local accusé d’avoir contribué à comploter l’assassinat du président. John F. Kennedy.

Et lorsque la Cour suprême des États-Unis a par la suite statué que de tels verdicts non unanimes du jury étaient inconstitutionnels, le décor était planté pour que Hayes soit libéré de prison en 2021 et rejugé sur la base des accusations réduites dont il avait été reconnu coupable.

Hayes n’a pas témoigné lors de son deuxième procès, où ses partisans dans la salle d’audience comprenaient le célèbre musicien de rebond Big Freedia, un parent. Le deuxième jury n’a jamais entendu l’histoire non fondée de Hayes qu’il a donnée à la barre des témoins la première fois.

Encore…