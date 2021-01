CHAMPAIGN, Illinois: Darryl Morsell a marqué 19 points, Donta Scott en a ajouté 16 et le Maryland a renversé la 12e Illinois 66-63 dimanche.

Le jeu a été rapide et serré tout au long. Hakim Hart a frappé un 3 points avec 4:08 à gauche pour donner aux Terrapins une avance de 62-61, ce que le Maryland n’a pas abandonné.

Ayo Dosunmu a marqué 23 points pour l’Illinois (9-4, 5-2 Big Ten) et Kofi Cockburn a ajouté 21 points et 10 rebonds. Dosunmu a raté un long 3 points sur le buzzer qui l’aurait lié.

Aaron Wiggins a ajouté 12 points pour le Maryland (7-6, 2-5). Les Terrapins ont boité sur une séquence de trois défaites dans le Big Ten, dont deux défaites à domicile à deux chiffres.

Le Maryland a joué sans le meneur Eric Ayala (14 points par match) en raison d’une blessure à l’aine.

L’Illinois a pris une avance de 14-7, alimenté par cinq points rapides pour Dosunmu, six par Cockburn et un long 3 points par Adam Miller. Maryland est resté dans les parages et a égalisé à 16 à mi-chemin de la première mi-temps.

Le garde de l’Illinois Trent Frazier a pris un coup à l’épaule gauche à la fin de la première mi-temps et est parti dans une douleur évidente. Il est revenu en seconde période mais a été tenu sans but.

Cockburn avait 16 points à la pause.

Scott a enterré un 3 au buzzer pour tirer les Terrapins à 34-32 à la mi-temps.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Attendez-vous à ce que l’Illinois baisse dans le classement, mais restez dans le Top 25.

SUIVANT

Maryland: accueille le Nebraska samedi.

Illinois: voyage au Nebraska mercredi.

___

