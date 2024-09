Morrissey licencie son équipe de direction suite à une déclaration de Johnny Marr

La saga continue : le mois dernier, Morrissey a affirmé avoir accepté une offre de tournée de retrouvailles des Smiths, mais Johnny Marr l’a ignorée ; puis, il a déclaré que Marr avait également bloqué une réédition de luxe des Smiths ; plus récemment, il a déploré que Marr ait acquis la marque déposée des Smiths et puisse le remplacer comme chanteur. Mardi, Marr a réfuté les affirmations de Morrissey, et maintenant Morrissey a renvoyé son management.

Comme d’habitude, la déclaration de Morrissey a été publiée sur son site web. Cette fois, c’était succinct : « Morrissey a rompu tous les liens avec Red Light Management/Pete Galli Management. » Plus tôt ce mois-ci, Morrissey a également donné une interview évoquant les problèmes liés à son album inédit Le feu de joie des adolescentsqui, selon lui, est tellement controversé qu’aucun label ne veut le partager.