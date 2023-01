Morrissey dit que la sortie de l’album de Miley Cyrus n’a rien à voir avec sa politique

Morrissey s’est exprimé après que Miley Cyrus a abandonné une place d’invité sur son prochain album, niant que le chanteur l’avait fait sur ses positions politiques, qui, selon lui, ne sont “certainement pas d’extrême droite”.

Dans un longue déclaration posté jeudi, l’ancien leader des Smiths s’en est également pris aux « vautours annulés » et a allégué l’existence d’une campagne pour « mettre [him] hors circulation ».

Le mois dernier, Morrissey, 63 ans, annoncé Cyrus avait demandé à être retiré de son album inédit Bonfire of Teenagers , qui devait présenter ses chœurs sur une chanson intitulée I Am Veronica .

La décision de Cyrus, a-t-il dit, est venue lorsqu’il s’est séparé du label Capitol Records.

Dans un nouveau message partagé sur son site Web vendredi soir, Morrissey a déclaré que Cyrus, 30 ans, avait décidé de ne pas apparaître sur l’album en raison d’un conflit privé sans rapport avec lui.

“En vérité, Miley a reculé pour des raisons sans rapport avec moi, ayant eu un affrontement majeur avec une figure clé du” cercle “”, a-t-il écrit, ajoutant qu’il ne divulguerait pas de détails sur le” combat privé “.

« Miley savait tout de moi quand elle est arrivée pour chanter ‘I Am Veronica’ il y a presque deux ans ; elle est entrée dans le studio en chantant déjà la chanson », indique le communiqué.

« Elle s’est portée volontaire. Je ne lui ai pas demandé de s’impliquer. Son professionnalisme était stupéfiant, sa voix une joie à voir. Chaque minute que j’ai passée avec Miley était aimante et amusante.

En politique, le chanteur a nié être d’extrême droite – une accusation qui a surgi après commentaires controversés sur la race et le racisme, ainsi que son soutien au parti anti-islam d’extrême droite aujourd’hui disparu For Britain.

“Bien que la gauche ait changé et m’ait abandonné il y a de nombreuses années, je ne suis certainement pas d’extrême droite et je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui prétend être d’extrême droite”, a-t-il écrit.

« Ma politique est simple : je reconnais les réalités. Je suis donc désolé d’annoncer à certains d’entre vous que je ne suis absolument pas d’extrême droite.

Morrissey a critiqué ceux qu’il considérait comme des “vautours d’annulation” qui “n’attaquent que ceux dont ils sont le plus jaloux”.

Il a également mentionné quatre hommes anonymes en Grande-Bretagne occupant des “positions importantes sur les réseaux sociaux” qui, selon lui, ont initialement mené une campagne pour “détruire ma carrière”.

“À un moment donné, chacun d’eux avait l’espoir d’une amitié aux chandelles avec moi, et cela ne s’est pas produit”, a-t-il déclaré. “Leur rage d’attirer l’attention a alors pris une tournure différente. Ils veulent une forme de mention sur Wikipédia ainsi qu’une future référence d’index personnel dans “Who Killed Morrissey?”

Dans l’état actuel des choses, l’avenir de Bonfire of Teenagers semble incertain. UN Poste de novembre de Morrissey a déclaré qu’il n’était plus prévu pour une sortie en février 2023, et “[its] le destin est exclusivement entre les mains de Capitol Records (Los Angeles.) »