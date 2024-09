Morrissey affirme que la sortie de son nouvel album a été « bâillonnée » à cause d’une chanson sur l’attentat de Manchester en 2017 | Morrissey

Morrissey a affirmé que la sortie de son 14e album solo, Bonfire of Teenagers, avait été « bâillonnée » en raison du sujet de sa chanson titre, l’attaque terroriste de 2017 lors d’un concert d’Ariana Grande à Manchester qui a tué 22 personnes.

Morrissey, 65 ans, interprète cette chanson en live depuis 2022. Les paroles parlent d’une adolescente « vaporisée » ; de la façon dont « les idiots chantent Don’t Look Back in Anger / Et les crétins se balancent et disent Don’t Look Back in Anger / Je peux vous assurer que je regarderai en arrière avec colère jusqu’au jour de ma mort », une référence aux chants de rue du morceau d’Oasis à la suite de l’attentat. La chanson se termine par le chant de Morrissey « Go easy on the killer ».

Dans une rare interview réalisée par courrier électronique, Morrissey a déclaré au Telegraph« L’attentat de la Manchester Arena a été notre 11 septembre. Mais dans notre triste pays, comprendre la signification complète de l’attaque, c’est se sentir coupable, et c’est pourquoi l’ordre « Ne regarde pas en arrière avec colère » m’a toujours semblé moqueur et pas du tout un mot d’harmonie sociale. »

Le dernier album de l’ancien chanteur des Smiths, I Am Not a Dog on a Chain, est sorti sur BMG en mars 2020. Il a été renvoyé en novembre et a imputé cette séparation aux « nouveaux projets du label en matière de diversité ». BMG a refusé de dire à Variety si la décision avait quelque chose à voir avec les déclarations historiques controversées du musicien sur la race et les agressions sexuelles.

Bonfire of Teenagers a été achevé en mai 2021 et met en vedette Iggy Pop, Miley Cyrus et Chad Smith ainsi que Flea des Red Hot Chili Peppers, et a été produit par Andrew Watt (Rolling Stones). Morrissey a ensuite signé chez Capitol, qui prévoyait de sortir l’album en février 2023. Fin 2022, cependant, il a écrit sur son site Web qu’il s’était « volontairement » séparé du label et de son équipe de management. Il a affirmé que Capitol « s’accrochait » à l’album et que même s’il ne pensait pas que « Capitol Records à Los Angeles avait signé Bonfire of Teenagers afin de le saboter, il en vient rapidement à cette conviction ».

En avril, Morrissey a déclaré au Telegraph qu’il avait racheté l’album à Capitol. Il a cependant déclaré qu’il n’envisagerait pas de le publier lui-même, affirmant que « tous les grands labels de Londres ont refusé [it] « Tout en admettant qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre. Et même si le titre n’a rien d’insultant ou d’antagoniste, les patrons de labels disent qu’ils craignent que le Guardian ne leur fasse vivre un enfer s’ils soutenaient une telle prise de conscience sociale. »

Il n’envisagerait pas non plus de retirer la chanson et de renommer l’album, a-t-il déclaré. « Controversé signifie intelligent, n’est-ce pas ? Nous sommes toujours sous l’emprise de la culture idiote, elle est partout où vous regardez. Naturellement, je suis l’un des premiers à être bâillonné puisque toute ma vie a reposé sur la liberté d’expression. Non, je ne retirerais pas la chanson titre parce que je n’abandonnerais pas les enfants assassinés de Manchester. Leurs esprits réclament chaque jour souvenir et reconnaissance. »

Il a poursuivi : « Une fois que vous vous êtes auto-édité ou que vous vous êtes auto-censuré, alors les idiots ont gagné. Il n’y a plus de médias artistiques en Angleterre, donc je n’ai personne avec qui m’asseoir et discuter de cela. Le fait est que les vrais artistes en Angleterre sont maintenant pris en otage par des gens qui s’opposent à toute forme d’opinion alternative. Les plus grands monstres sont l’équipe #BeKind qui vous fracassera la gueule si vous n’êtes pas d’accord avec eux. »

Il a qualifié Bonfire of Teenagers de « meilleur album de ma vie » et a affirmé que « les efforts complètement fous pour faire taire l’album sont en quelque sorte des indications de sa puissance. Sinon, qui se donnerait la peine de s’énerver à ce point pour un reclus discret ? »

Il s’agit de la dernière déclaration publique incendiaire de Morrissey, qui a affirmé la semaine dernière, à la suite de la réunion d’Oasis, que son ancien compagnon de groupe Johnny Marr avait ignoré une offre « lucrative » pour que les Smiths se reforment pour une tournée mondiale en 2025. Marr a refusé de commenter l’affaire auprès du Guardian.

Interrogé sur la prétendue offre de retrouvailles, Morrissey a déclaré au Telegraph : « Je pense avoir fait valoir mon point de vue sans transformer cela en guerre des mondes… ce que, bien sûr, je pourrais facilement faire. »