Morrissey affirme désormais que Johnny Marr a bloqué une nouvelle réédition de luxe des Smiths

Le mois dernier, Morrissey a révélé sur son site Internet qu’il avait accepté une offre de tournée de retrouvailles des Smiths, alors que Johnny Marr l’avait ignorée. Aujourd’hui, le chanteur britannique provocateur a publié un article selon lequel un album des plus grands succès des Smiths avait été bloqué par Marr.

Sur son site Web, Morrissey a écrit : « L’album des plus grands succès proposé par les Smiths intitulé Les Smith règnent, OK ! a été bloqué par J Marr. L’album (ci-dessus), ainsi que le single Hand In Glove (ci-dessous) étaient prévus pour une sortie mondiale en 2024 par Warner Records, en même temps qu’une sortie en coffret deluxe du premier album des Smiths afin de commémorer son 40e anniversaire, et aussi un nouveau 7 pouces de This Charming Man. Warner a contacté Morrissey et Darren Evans pour assembler les illustrations des quatre sorties, qui ont toutes été rejetées et stoppées d’emblée par J Marr.