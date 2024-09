Morrissey a commencé quelque chose qu’il n’a pas pu terminer (signer des documents de marque)

Johnny Marr a «emmené sur Twitter”, comme on disait autrefois, pour rectifier le tir sur le billet de blog incendiaire de Morrissey “The Plot Thicks.” Après que Marr ait refusé une tournée de retrouvailles avec les Smiths, Morrissey, dans une tentative d’attiser le ressentiment des fans sur Marr, a affirmé que Marr “avait réussi à demander 100% des droits de marque et de propriété intellectuelle sur le nom des Smiths.” En renvoyant la balle à Morrissey, Marr a expliqué qu’il était propriétaire du nom parce que Morrissey n’avait pas signé les documents de copropriété.

« Pour empêcher des tiers de tirer profit du nom du groupe, il m’a été confié la tâche de protéger l’héritage », a déclaré Marr. « Je l’ai fait en mon nom et au nom de mes anciens camarades de groupe. Quant à l’offre de tournée, je ne l’ai pas ignorée, j’ai dit non. »

Marr explique plus en détail comment il a acquis le nom The Smiths. En 2018, un « tiers » a tenté d’utiliser le nom du groupe, ce qui a incité Marr à contacter les représentants de Morrissey pour « travailler ensemble à la protection du nom des Smiths ». Marr n’a jamais eu de réponse, mais les avocats de Morrissey ont convenu qu’il était préférable que Marr conserve le nom plutôt que de permettre à ce tiers de l’utiliser. Mais cela ne s’est pas arrêté là, car Marr a progressé vers l’adhésion de Morrissey.

« En signe de bonne volonté, Marr a signé en janvier 2024 une cession de propriété conjointe à Morrissey », indique le communiqué. « La signature de ce document est toujours requise par Morrissey. »

Morrissey affirme que Johnny Marr possède désormais le nom « The Smiths »

Les Smiths ne feront pas un Oasis (ce qui signifie : arrêter de se battre et repartir en tournée)

Les Smiths se sont séparés en 1987 et se battent depuis. De son côté, Morrissey a passé la majeure partie des 30 dernières années à faire la transition vers un nouveau groupe. raciste et horrible Marr a un personnage qui entre en conflit avec son désir d’éviter de côtoyer ce genre de personnes. Néanmoins, en août, Morrissey a déclaré que les Smiths avaient reçu une « offre lucrative » de tournée que Marr avait « ignorée ». Le chanteur a ensuite accusé Marr d’avoir mis un terme à un album des plus grands succès des Smiths, dont Marr s’est attribué le mérite. Selon la déclaration, le guitariste « a refusé une suggestion pour une autre compilation des plus grands succès de Warner Music Group étant donné le nombre déjà existant ». La querelle qui ne s’éteint jamais continue d’être à la hauteur de sa réputation.