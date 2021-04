MORRISONS répandra un peu de bonheur à partir d’aujourd’hui avec un cadeau de jardinage incroyable.

Les acheteurs qui viennent dans les magasins ou vont en ligne pourront récupérer l’un des 2,5 millions de sachets de graines de tournesol distribués (jusqu’à épuisement des stocks) dans le cadre de la campagne Seeds of Hope de la chaîne de supermarchés, qui est conçue pour aider à égayer la fenêtre des clients. boîtes et jardins.

Entrez dans Morrisons pour récupérer vos graines de tournesol gratuites (jusqu’à épuisement des stocks)

Les graines de tournesol naines sont parfaites pour planter avec les enfants, ou pour ajouter un peu de couleur à votre maison. Tout ce que vous avez à faire est de mettre les graines dans un peu de terre, d’arroser et de les laisser dans un endroit ensoleillé, puis d’attendre que la magie se produise. Vous pouvez même essayer de créer un pot de fleurs amusant pour les mettre en place – il suffit de regarder notre vidéo pratique ci-dessous.

Morrisons est connu pour faire de bonnes choses dans la communauté. Ses magasins ont des champions communautaires qui, en plus de leur travail quotidien, travaillent avec le public, les organismes de bienfaisance locaux et les organisations pour aider leur communauté.

C’est un rôle extrêmement enrichissant, selon Nadia Ahmed, championne de la communauté Edimbourg Gyle de Morrisons. Elle a lancé une initiative Coats4Kids qui a vu plus de 2000 enfants recevoir un manteau chaud que leurs familles n’auraient peut-être pas pu se permettre autrement.

Nadia déclare: «Les champions sont un lien entre le magasin et la communauté. Nous travaillons avec les banques alimentaires, les écoles, les centres communautaires – avec qui nous pouvons soutenir. Ce qui est bien, c’est qu’il y a une réelle opportunité de trouver vos propres idées pour essayer de faire une différence. »

L’idée de Coats4Kids est née parce que, avec le coronavirus et les personnes perdant leur emploi, Nadia a vu que les familles avaient vraiment du mal à acheter de nouveaux manteaux d’hiver.

Seeds of Hope est la dernière initiative des Morrisons Community Champions

«En parlant aux banques alimentaires et aux écoles, j’ai vu à quel point elles subissent des pressions pour aider les familles dans le besoin. En moyenne, une trentaine de familles dans chaque école avaient besoin d’aide. C’était une situation très, très triste », explique-t-elle.

«Les enseignants leur achetaient des articles de base. Beaucoup d’enfants allaient à l’école sans manteaux et chaussures appropriés ou ils étaient devenus trop grands pour leurs vêtements. Pour les parents, demander de l’aide était une chose importante.

«J’ai deux fils adolescents de 14 et 16 ans, et je sais combien cela peut coûter cher de leur acheter des manteaux. Ce sont les familles qui doivent choisir entre nourrir leurs enfants ou payer le loyer, et encore moins acheter des manteaux.

«Je pensais que si je pouvais aider, je pourrais économiser une grande partie de leurs dépenses. Et cela soulagerait peut-être un peu la pression.

Nadia s’est associée à une autre championne de la communauté Morrisons, Dana Campbell, pour impliquer tous les magasins d’Édimbourg en tant que points de dépôt des manteaux.

Nadia est la championne communautaire de Morrisons Edinburgh Gyle

«Nous avons fait passer le mot en magasin et sur notre page Facebook en demandant des manteaux usagés de bonne qualité dans 0-16 ans. La réponse a été incroyable. Nous avons eu tellement de dons. Certains manteaux avaient encore leur étiquette ou avaient été à peine portés. Entre tous les magasins d’Édimbourg, nous avons dû avoir 2000 manteaux.

«Voir les photos des enfants portant les manteaux était charmant – modelant fièrement leurs nouvelles choses – et les enseignants étaient débordés.

«Nous avons donné 40 à 50 manteaux par école. Le soulagement sur les visages des parents, on ne peut pas y mettre un prix.

«Une mère avait quatre enfants et elle était tellement émue. À 30 £ par manteau, c’est une grosse somme d’argent, les familles n’ont pas ce revenu disponible. Beaucoup utilisent les banques alimentaires, alors leur apporter ce soulagement est une expérience tellement humiliante.

Faire la différence est une récompense en soi pour Nadia. Elle ajoute: «Je sais que j’ai Morrisons derrière moi, me soutenant dans tous les choix que je fais pour aider la communauté. J’adore mon travail – cela ne ressemble même pas à un travail! «