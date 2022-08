Morrison plus à l’aise et confiant en entrant dans l’année 2 sous Snider – Shaw Local

MORRISON – À la fin de la saison de football du lycée 2021, les Mustangs de Morrison ne pouvaient s’empêcher d’être déçus d’eux-mêmes. Une saison 2-7 n’est pas ce qu’ils voulaient ou envisageaient au début de l’année, surtout à seulement deux ans d’une saison 11-1 en 2019.

Mais le record décevant n’a fait qu’alimenter le feu cette intersaison, alors que les joueurs de retour se sont présentés sur le terrain d’entraînement, la salle de cinéma et la salle de musculation revigorés et pleins d’énergie, tout en encourageant leurs nouveaux coéquipiers à emboîter le pas.

Maintenant que les Mustangs ont eu un an pour s’adapter à l’entraîneur Steve Snider, ils ressentent un niveau de confiance plus élevé à l’approche de 2022.

“Mes attentes sont de se rassembler davantage en équipe maintenant que ce n’est pas la première année avec cet entraîneur et que nous sommes en quelque sorte habitués à lui”, a déclaré le porteur de ballon senior / secondeur Logan Baker. « Nous avons travaillé fort dans la salle de musculation, et je pense que nous allons nous débrouiller plutôt bien avec la façon dont nous nous sommes entraînés ici sur le terrain d’entraînement et dans la salle de musculation. Nous avons environ 30 à 40 enfants dans la salle de musculation chaque jour. Tout le monde se présente à l’entraînement, tout le monde se présente à toutes les choses de l’équipe, aux réunions, à tout.

« Nous avons beaucoup travaillé pendant l’intersaison. Le simple fait d’être avec Coach alors qu’il est ici pour une année entière, cela fait une énorme différence », a déclaré le centre-arrière junior/secondeur Carson Strating. “Les attentes sont donc assez élevées pour nous en tant qu’équipe. Évidemment, le classement ne nous plaçait pas si haut, ce qui était dommage, mais nous espérons bâtir là-dessus.

De retour pour diriger Morrison cette année, le quart-arrière senior Danny Mouw, qui a lancé plus de 600 verges l’an dernier alors que l’équipe n’a fait en moyenne que six tentatives de passes par match; le porteur de ballon junior / demi défensif Chase Newman, qui a dirigé l’équipe dans les tacles en 2021; et le susmentionné Strating, qui était le meilleur rusher de l’équipe et parmi ses principaux plaqueurs la saison dernière.

L’an dernier, les Mustangs étaient très seniors. Cette année, ils devront relever le défi de remplacer environ huit partants. La ligne offensive de départ sera entièrement nouvelle cette saison, mais pas sans expérience.

“Pas mal de débutants [to replace], surtout sur la ligne offensive. Je pense que nous avons cinq nouveaux partants sur la ligne offensive, mais nous avons quatre gars qui ont vu beaucoup de temps de jeu universitaire l’an dernier à un poste ou à un autre », a déclaré Snider. “Encore une fois, remplacer les partants, mais en fin de compte, nous les remplaçons par des gars qui ont beaucoup d’expérience universitaire, mais pas d’expérience de départ.”

Les joueurs de football de Morrison effectuent des exercices pendant le camp du 26 juillet. L’équipe ouvrira la saison contre Newman le 26 août.

(Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Baker et Strating ont eu de bonnes premières impressions de leurs jeunes coéquipiers alors qu’ils traversaient le camp d’été et les premiers entraînements de l’intersaison.

«Je pense que cette année, nous avons définitivement beaucoup de jeunes gars qui vont se mobiliser et jouer. L’année dernière, nous étions très seniors, pourrait-on dire. Je pense que nous avions environ 20 enfants qui étaient des personnes âgées », a déclaré Strating. “Nous avions probablement environ huit d’entre eux qui étaient partants, alors nous les avons perdus, mais ils vont être remplacés par des enfants plus jeunes, et ils sont prêts à travailler assez dur pour nous.”

“Beaucoup de ces gars ont également joué dans ces postes universitaires”, a déclaré Baker. “Nous avons des sous-classes qui jouent cette année, et ils travaillent assez dur pour leurs places.”

L’équipe de cette année est un mélange de jeunesse et d’expérience, dit Snider, mais surtout, c’est un groupe cohérent et soudé.

« C’est un gros mélange ; c’est un méli-mélo, et j’aime ça comme ça. C’est amusant parce que même si vous avez un méli-mélo – ce n’est pas un groupe de seniors par aucun effort d’imagination – ils sont tous cohérents », a-t-il déclaré. “Ils s’entendent tous. Ils veulent tous faire des choses ensemble. C’est vraiment une vraie équipe. »

Morrison continuera de mener son attaque traditionnelle Delaware Wing-T cette année, tout en variant les looks défensifs chaque semaine pour contrer les forces de ses adversaires. Un domaine dans lequel Snider s’attend à être considérablement amélioré est le jeu en ligne offensive.

« Je pense que nous allons être beaucoup, beaucoup mieux bloqués en attaque. L’année dernière, nous avons eu beaucoup de contacts derrière la ligne de mêlée, et je pense que nos arrières et notre ligne offensive sont dévoués et prêts à en découdre. Et ils sont très, très coachable. Ce sont vraiment de bons enfants », a déclaré Snider. «Nous avons deux gardes qui n’ont jamais joué en ligne offensive auparavant; ils sont intervenus et jouent la ligne offensive pour nous, et ils ont l’air vraiment bien. Ils sont déterminés à faire en sorte que l’équipe soit meilleure.

«Donc, vous prenez des gars qui ont joué receveur et porteur de ballon et ailier rapproché et demi défensif, et maintenant tout à coup, ils jouent en ligne offensive. Parfois la réception n’est pas très bonne. Nous avons eu la conversation avec ces gars-là, et c’était instantané. “Je veux faire tout ce que nous devons faire pour être la meilleure équipe possible.” Et c’est ce que vous voulez. C’est ce qu’on recherche dans une équipe. »

Les joueurs de football de Morrison effectuent des exercices le 26 juillet pendant le camp. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Selon Snider et Strating, Brady Anderson pourrait faire la différence cette année dans la classe des étudiants de première année.

« Un étudiant de première année, Brady Anderson. Son frère Alex était un senior pour nous l’année dernière », a déclaré Snider. “Je l’attends pour intensifier et faire de grandes choses dans certains postes clés pour nous.”

« Brady Anderson, c’est un étudiant de première année. Il est assez rapide et c’est juste un athlète polyvalent », a déclaré Strating. “Je pense donc qu’il va intervenir et faire du bon travail pour nous en attaque.”

Snider a également désigné le deuxième Donny Reavy comme un joueur à impact potentiel cette saison.

« Vous regardez Donny Reavy, il va être en deuxième année. Il pourrait éventuellement être un partant pour nous des deux côtés du ballon en tant que porteur de ballon et en tant que demi défensif », a déclaré Snider. “Il a consacré beaucoup de temps et d’efforts dans la salle de musculation et dans la salle de cinéma pour comprendre non seulement quoi faire, mais s’assurer qu’il est physiquement capable de le faire. Je l’attends pour avoir une grande année pour un sous-classe.

Avec Riverdale incapable de jouer un calendrier universitaire cette année, Morrison aura six matchs à domicile cette saison. Au lieu d’affronter les Rams lors de la semaine 8 comme initialement prévu, les Mustangs accueilleront LeRoy.

L’année dernière, il y avait deux équipes avec des fiches gagnantes dans le Three Rivers Rock : Erie-Prophetstown (8-3) et Monmouth-Roseville (6-4). Morrison s’attend à une compétition plus rude cette année, mais il n’hésitera pas à relever le défi.

« C’est un calendrier difficile, c’est une conférence difficile, mais quand on regarde six matchs universitaires à domicile, c’est génial. C’est un calendrier favorable », a déclaré Snider.

“Je pense qu’il va y avoir beaucoup de compétition difficile là-bas, mais je pense que nous n’aurons pas de problème avec la compétition à chaque match”, a déclaré Strating.