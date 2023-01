Morrison ouvre Winter Park – Shaw Local

Même si le temps n’est pas assez froid cette semaine, il reste encore beaucoup d’hiver pour que les enfants et les adultes puissent profiter du dernier ajout à Morrison Parks.

Morrison Winter Park a ouvert ses portes pour la saison le 27 décembre. Une fois que les températures redescendront sous le point de congélation, il sera ouvert au public de 7 h à 22 h tous les jours.

Situé sur le court de tennis du Waterworks Park, 503 W. Winfield St., le Morrison Winter Park dispose d’une patinoire de 44 pieds sur 88 pieds.

Les locations de patins sont sur le système d’honneur. Il existe des patins d’entraînement pour les débutants.

Les autres caractéristiques sont un foyer, des tables de pique-nique, de la musique sur les haut-parleurs et des chaînes de lumières de fête le long des clôtures.

Candi Kuehl de Morrison lace les patins à glace de ses enfants Calvin, 5 ans, et Calista, 7 ans, au Morrison Winter Park le mardi 27 décembre. La famille vit près du parc et s’est dirigée vers l’inauguration, disant que c’était leur première fois pour le patin à glace. (Sarah Ford pour Shaw Media)

Le parc a également des collines de luge à proximité.

Le parc est un effort communautaire dirigé par le département des loisirs de Morrison et les amis des parcs, dans le but d’offrir des loisirs d’hiver aux citoyens et aux communautés voisines.

L’inspiration pour la patinoire est venue de Mount Carroll, qui offre une patinoire communautaire depuis un certain temps, a déclaré l’organisateur Trent Bush.

“Après avoir effectué des études de site sur les emplacements possibles à Morrison pour une patinoire, nous avons atterri sur Waterworks Park car il offrait non seulement un excellent emplacement pour la patinoire, mais aussi de la luge et d’autres activités potentielles”, a déclaré Bush. « Nous avons mobilisé une coalition de partenaires communautaires pour planifier et mobiliser des capitaux. Le large soutien de la communauté et un donateur de contrepartie ont permis que cela se fasse rapidement. »

Les groupes ont commencé à travailler sur le projet en novembre après qu’une réunion communautaire ait manifesté son soutien au concept de parc d’hiver.

Les journées de travail communautaire comprenaient l’enlèvement d’un arbre mort sur la colline de luge, le remplissage d’un ravin près de la colline, le nettoyage et la réparation du terrain, ainsi que des efforts de parrainage et de collecte de fonds.

La ville de Morrison a aidé à mettre à jour le câblage autour du terrain et paiera l’électricité.

Le service d’incendie de Morrison a relié un tuyau d’incendie à la bouche d’incendie du parc pour remplir la patinoire et repulvérisera pour lisser la surface au besoin.

Halle Schaefer et ses cousines Lilah et Scarlett Buikema de Morrison se sont amusées à faire de la luge le mardi 27 décembre lors des débuts officiels de Morrison Winter Park. (Sarah Ford pour Shaw Media)

Bush et son père, Lyle, ont construit une plate-forme pour accéder à la glace.

Weets and Son Septic Service de Morrison a fait don d’une toilette portative pour la saison hivernale.

Les bénévoles essentiels aux débuts du parc étaient Brad Yaklich, Chuck et Sally Finley, Lyle Bush, Joe Robbins, Brian Melton, Karla Burns et Bill McNeil, ainsi que des partenaires communautaires et la ville.

Les sponsors sont listés sur la page Facebook du parc.

Le maire Scott Vandermyde a visité le parc lors de la journée d’ouverture et a rappelé son expérience au parc lorsqu’il était enfant. Il a dit que les pompiers avaient l’habitude de remplir une patinoire pour l’hiver et que son père lui avait appris à patiner là-bas.

En montant la colline se trouvent Halle Schaefer, les frères et sœurs Lilah et Scarlett Buikema. (Sarah Ford pour Shaw Media)

Il a rappelé qu’ils apportaient des bâtons de hockey et des rondelles et passaient des heures au parc avec d’autres. Il s’est dit ravi de voir la tradition se poursuivre.

Les groupes sont toujours à la recherche de dons de patins à glace usagés, de services d’affûtage et d’une remorque pour ranger les patins.

Les chèques à l’ordre de “Morrison Winter Park” peuvent être envoyés par la poste aux soins de Trent Bush, 501 S. Genesee Street, Morrison, IL, 61270. Visitez Morrison Winter Park sur Facebook pour des mises à jour et plus encore.