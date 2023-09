Morrison, invaincu, connaît sa meilleure saison depuis 2019 – Shaw Local

MORRISON – Les Morrison Mustangs ont eu de bonnes équipes de football au fil des ans. L’équipe de cette année semble être à son meilleur dans au moins les quatre derniers.

À l’approche de la semaine 6, les Mustangs avaient une fiche de 5-0 et menaient Three Rivers West.

La dernière fois qu’ils ont ouvert une saison avec cinq victoires consécutives, c’était en 2019, lorsqu’ils ont terminé 11-1. Leur seule défaite cette saison-là a été contre Annawan-Wethersfield en quarts de finale de classe 1A.

Les Mustangs de cette année n’égaleront peut-être pas ce succès, mais une chose est sûre : c’est l’une de leurs meilleures équipes de mémoire récente.

Morrison a effacé tout doute sur le fait qu’il s’agit d’une équipe légitimement bonne avec une victoire surprise de 22-21 contre Princeton sur la route lors de la semaine 2.

Cet élan s’est poursuivi au cours des trois dernières semaines avec des victoires contre Orion, Erie-Prophetstown et Monmouth-Roseville.

Ce bon départ a été alimenté par quelques facteurs clés, selon les joueurs et l’entraîneur-chef de première année Nathan Vandermyde : un physique accru, un nombre élevé de joueurs de retour, de la vitesse et un jeu de ligne offensive amélioré.

Carson Strating de Morrison court avec le ballon lors d’un match du vendredi 15 septembre 2023 avec Erie-Prophetstown à Morrison. (Steve Siefken/Shaw Médias)

«Je pense que nous construisons vraiment sur la base de l’année dernière. Nous avons perdu au premier tour, et cela a en quelque sorte déclenché une grève de motivation simplement parce que nous ne voulons pas que cela se reproduise », a déclaré l’arrière/secondeur senior Carson Strating. « Nous avons travaillé tous les jours à l’entraînement et les choses se sont beaucoup mieux déroulées. »

Brady Anderson, porteur de ballon/sécurité en deuxième année, voit une différence dans le physique de l’équipe de cette année.

« Nous avons été beaucoup plus physiques cette année. Cela m’a beaucoup aidé », a déclaré Anderson. « Et la vitesse, évidemment. Nous avons gardé beaucoup des mêmes personnes. Nous n’avons vraiment rien perdu, donc cela aide aussi beaucoup.

Le porteur de ballon senior/sécurité Chase Newman estime que l’amélioration de la ligne offensive et l’augmentation de la classe senior ont fait toute la différence cette année. Il a également vu des étudiants de première classe intensifier leurs efforts, comme le botteur de première année Josh McDearmon, qui a inscrit le panier gagnant pour battre Princeton lors de la semaine 2.

« Notre blocage a été bien meilleur et nous avons simplement été plus cohérents. Beaucoup d’entre nous sont revenus, donc nous accordons une grande importance aux personnes âgées. L’année dernière, nous étions petits en ce qui concerne les personnes âgées », a déclaré Newman. « Et nous avons quelques enfants plus jeunes, des enfants de petite taille, des enfants de première classe qui intensifient leurs efforts et réalisent de grands jeux. »

Les Mustangs ont excellé des deux côtés du ballon cette saison. Sur cinq matchs, leur attaque affiche une moyenne de 37,8 points par match.

Le quart-arrière junior Colton Bielema a mené l’attaque par la passe. Anderson, Strating et Newman forment un champ arrière de monstre à trois têtes avec une combinaison parfaite de puissance et de vitesse entre eux.

Les trois coureurs n’hésitent pas à attribuer le mérite de leur succès à la ligne offensive, une unité ancrée par les frères jumeaux seniors Evan et Cameron McDonnell.

« Cela commence dès le départ. Je pense que notre ligne s’est beaucoup améliorée depuis l’année dernière. Tous les gars sont de retour de l’année dernière, sauf un », a déclaré Strating. « Nous avons eu des gars qui se sont mobilisés, et ils s’en sortent tout aussi bien, donc je dirais certainement que cela commence par la ligne. Et puis, nos dos ont une bonne vitesse, donc ça aide vraiment.

Newman croit que l’équilibre a été la clé de l’offensive. Avec l’arrivée de Bielema comme titulaire, l’offensive a continué à se dérouler sans problème. Avec l’amélioration du jeu en ligne offensive et le retour des armes Strating, Anderson, Newman et le receveur senior Daeshaun McQueen, les défenses adverses doivent encore prendre en compte de nombreuses menaces chaque semaine.

L’étudiant de première année Josh McDearmon donne le coup d’envoi au peloton gagnant pour amener Morrison à une victoire de 22-21 contre Princeton, classé n ° 1. (Mike Vaughn)

Défensivement, les Mustangs ont été tout aussi impressionnants, sinon meilleurs. Au cours de cinq matchs, ils n’accordent que 12 points par match, et dans quatre des cinq, ils en ont accordé 14 ou moins. Contre Princeton, auparavant l’équipe la mieux classée de la classe 3A par l’Associated Press, Morrison n’a accordé que 21 points.

Pour Vandermyde, le leadership et l’engagement à s’améliorer chaque jour dans la salle de musculation et sur le terrain d’entraînement ont joué un grand rôle dans le succès de Morrison cette saison.

« Chase Newman et Carson Strating sont les deux grands [leaders]. Ils sont à la fois offensifs et défensifs. Ce sont des seniors. Ils sont venus ici. Ils participent au programme universitaire depuis qu’ils sont en deuxième année », a déclaré Vandermyde. « Ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont connu le peu de succès que nous avons eu l’année dernière. Ils savent tout de fond en comble, donc c’est énorme avec ces deux-là.

« Il y a d’autres enfants qui ont vraiment pris le relais. Les jumeaux McDonnell dont j’ai parlé plus tôt ont été un pilier de l’offensive. Karder White a été un leader de la défense avec Donny Reavy – des enfants que tout le monde dans le programme admire. Quand ils parlent, les gens écoutent.