Morrison en avance sur l’année dernière à l’approche de la saison 2022 – Shaw Local

L’été dernier a été une bousculade pour toutes les équipes de football du secondaire, un court revirement après que la pandémie a déplacé la saison d’automne 2020 au printemps 2021.

C’était encore plus difficile pour les Mustangs de Morrison, qui ont embauché le nouvel entraîneur-chef Steve Snider fin mai et ont eu très peu de temps pour élaborer un plan d’entraînement estival avant le début de la saison d’automne 2021 en août.

Cet été, Morrison est bien en avance sur ce qu’il était il y a un an, et les entraîneurs et les joueurs ont le sentiment d’avoir une base solide à utiliser comme tremplin vers 2022.

[ Photos from Morrison football camp ]

“L’année dernière, j’ai été embauché juste aux alentours du Memorial Day, donc probablement au pire moment où vous pouvez entrer dans un programme, et nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour lancer vraiment un programme hors saison et y faire participer les enfants, », a déclaré Snider, qui est venu chez les Mustangs d’Orangeville. « Nous avions quelque chose, mais je n’étais pas ici toute l’année pour le prêcher.

« Eh bien, maintenant nous avons ça. Nous avons un excellent programme hors saison, nous avons eu une excellente participation dans la salle de musculation et les enfants sont ravis; c’est la période la plus excitante de l’année. Les enfants sont enthousiasmés par le camp, ils sont durs dans la salle de musculation, nous avons terminé avec quelques 7 contre 7 amusants, quelque chose de sympa et d’amusant à faire pour eux. Ils sont donc excités, et c’est ce qui me passionne le plus.

Bien que Snider n’ait pas beaucoup changé par rapport à l’attaque traditionnelle au sol et à la livre de Morrison, il a quand même fallu du temps pendant les entraînements d’été pour que les joueurs apprennent à le connaître ainsi que son style d’entraînement.

Cela n’a pas été un problème cette intersaison, et les joueurs apprécient la relation familière avec leur entraîneur.

“C’est beaucoup plus agréable, car maintenant que nous sommes un peu habitués à ses stratégies d’entraînement, nous pouvons venir nous entraîner et travailler dur dès le début, au lieu de passer par la première partie de l’adaptation à un nouvel entraîneur et de devoir passer par le processus de rencontre, découvrir à quoi il ressemble », a déclaré le capitaine senior Logan Baker. “Nous sommes devenus à l’aise avec lui, et c’est beaucoup plus agréable et ça va plus vite. Nous pouvons accorder plus d’attention au jeu et à l’amélioration, repousser nos limites pour nous préparer pour la saison.

Les joueurs de football de Morrison ont effectué des exercices sur le traîneau de tacle mardi. L’équipe ouvrira la saison contre Newman le 26 août.

(Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Ce n’est pas seulement la relation sur le terrain tout au long des entraînements et du camp d’été qui a aidé les joueurs à s’adapter à Snider. Le fait qu’ils aient eu la chance de le connaître en tant qu’enseignant et en tant que personne a également été un facteur clé dans la relation.

«Vraiment, juste le lien que nous avons dans la salle de musculation, le terrain d’entraînement, la salle de classe; il a juste été là pour nous, pratiquement toute l’intersaison, et maintenant il nous fait travailler ici et dans la salle de musculation », a déclaré le capitaine junior Carson Strating. “Cela fait une grande différence quand vous l’avez ici toute l’année plutôt que juste avant la saison.”

Une autre grande pièce du puzzle de cette intersaison a été le retour de joueurs expérimentés et de postes clés.

Morrison a diplômé 15 seniors de la liste de 40 joueurs de l’année dernière, et cela comprend les porteurs de ballon Alex Anderson et Thomas Dauphin, et les larges Trey Strating et Andre McQueen.

Mais Carson Strating a mené les Mustangs pour les courses (204), les verges (846) et les touchés (5) la saison dernière, et Baker a également couru pour 101 verges en tant qu’arrière remplaçant. Le quart-arrière Danny Mouw a complété 53,5% de ses passes en tant que junior la saison dernière pour 548 verges et quatre touchés, et le meilleur receveur Chase Newman (17 attrapés, 255 verges, touché) était un junior l’an dernier.

Il y a aussi une faim de certains des autres joueurs de retour qui ont joué moins qu’un rôle principal qui sont impatients d’intensifier et de faire leurs preuves.

“Nous avons eu beaucoup de jeunes gars l’année dernière qui ont vraiment joué pour nous au niveau universitaire”, a déclaré Carson Strating. « Ces aînés sont partis, mais cela arrive chaque année. Ils étaient de bons athlètes et leaders et tout ça, mais je pense que nous avons vraiment beaucoup de jeunes gars qui vont vraiment se démarquer cette année pour nous. Je pense que beaucoup de jeunes gars vont vraiment montrer ce qu’ils peuvent faire.

Les joueurs de football de Morrison ont effectué des exercices mardi pendant le camp. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Ce désir des jeunes joueurs, associé à une situation beaucoup plus stable cette intersaison, signifie que Morrison cherche à rebondir après une fiche de 2-7 l’automne dernier. Avec des victoires au cours des semaines 5 et 8 l’an dernier, les Mustangs sont prêts à miser sur certains succès de fin de saison.

Snider, pour sa part, est ravi de voir les progrès de sa deuxième saison.

« Cette situation [last summer] n’est la faute de personne ; vous ne pouvez pas blâmer l’école, vous ne pouvez blâmer personne. C’était la saison COVID du printemps, et à cause de cela, il y a eu la démission tardive, alors que faites-vous d’autre ? Tout le monde a fait de son mieux, et c’est tout ce que vous pouvez demander », a déclaré Snider. “Mais c’est bien d’avoir été ici pendant une année complète dans le bâtiment, de connaître les athlètes à un bien meilleur niveau avant de commencer, et de les avoir tout au long de l’année scolaire et tout l’été à faire notre programme, se préparer . C’est tout simplement excitant.