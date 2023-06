Morrison embauche l’ancien Nathan Vandermyde comme prochain entraîneur de football – Shaw Local

MORRISON – Nathan Vandermyde a dirigé les Mustangs de Morrison sur le terrain de football en tant que quart-arrière partant en 2006 et 2007. Maintenant, il les dirigera depuis la ligne de touche en tant qu’entraîneur-chef.

Le professeur de mathématiques de Morrison High School et entraîneur adjoint de longue date remplace Steve Snider, qui est parti pour le poste d’entraîneur-chef à Arcola High School plus tôt cette année. Ce sera le premier poste d’entraîneur-chef universitaire de Vandermyde.

« Je suis vraiment excité à ce sujet. C’est quelque chose que j’ai toujours considéré. J’ai toujours eu un amour pour le jeu, un amour pour le football, donc c’est très excitant de reprendre le programme et de me l’approprier », a déclaré Vandermyde.

«Être entraîneur-chef est quelque chose qui a toujours été sur mon radar; il fallait juste que ce soit le bon moment et le bon endroit. C’est quelque chose qui devait convenir à ma famille.

Evan McDonnell de Morrison décroche un échappé alors que les autres juniors Daeshaun McQueen (3) et Jason Hall (55) se rallient au ballon lors du match de la semaine 1 de l’année dernière contre Newman à EM « Bud » Cole Field. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Au cours de sa course de deux ans en tant que quart-arrière partant de Morrison, Vandermyde a aidé à jeter les bases d’un programme puissant. En 2006, ses Mustangs ont atteint les demi-finales d’État de classe 2A. En 2007, ils ont atteint les quarts de finale. Morrison a remporté des titres d’État en 2009 et 2011.

La carrière d’entraîneur de Vandermyde a commencé sérieusement en tant qu’assistant bénévole à Morrison après avoir obtenu son diplôme universitaire. Après un an à son alma mater, il est passé à Fulton High School, où il a passé quatre ans en tant qu’assistant et entraîneur de football de première année. Il est ensuite retourné à Morrison, en tant qu’entraîneur adjoint entre 2017 et 2022, avec une année sabbatique au milieu.

L’an dernier, les Mustangs étaient une équipe en séries éliminatoires avec une fiche de 5-5. L’année précédente, ils étaient allés 1-7.

Cette amélioration est quelque chose que Vandermyde espère poursuivre.

« J’aime la direction que prend le programme, une petite année de rebond passant de 1-7 à 5-5. L’une des choses, un message aux enfants, c’est : ‘5-5, c’est bien, nous avons participé aux séries éliminatoires, mais c’était l’année dernière’ », a déclaré Vandermyde. « Cette année, nous avons un bon nombre d’enfants qui reviennent, mais nous n’avons encore rien prouvé. Nous avons eu des leaders l’année dernière, et j’ai l’impression d’aborder une nouvelle année, nous avons encore quelque chose à prouver. Nous avons encore une puce sur l’épaule et nous pouvons progresser à partir de là.

L’étudiant de première année de Morrison, Brady Anderson, tente d’éviter Gabe Padilla de Newman au cours de la seconde moitié de leur match de la semaine 1 l’an dernier à Morrison. (Earleen Hinton)

Alors que les entraînements d’été commencent pour les équipes de football des lycées de l’Illinois, Vandermyde formule ses objectifs initiaux pour le programme. Chaque année, l’un de ses objectifs les plus importants est d’enseigner aux joueurs comment être des jeunes hommes intègres.

« Pour moi, je tiens à rapprocher les garçons des hommes, à enseigner plus de valeurs et à créer des membres productifs de la société. Les victoires sont grandes, les pertes puent évidemment, mais en fin de compte, si nous produisons de bons membres de la communauté, des personnes sur lesquelles quelqu’un peut compter, je pense que cela a beaucoup de valeur pour le reste de leur vie. dit Vandermyde. « Athlétiquement, évidemment, je veux me qualifier pour les séries éliminatoires, obtenir cela de manière cohérente, être en lice pour un championnat de conférence et progresser vers un championnat d’État. J’ai l’impression que c’est toujours l’objectif d’un programme qui est un excellent modèle de réussite.

En attaque, la sécurité du ballon et le fait de laisser la défense deviner seront des points d’attention sous Vandermyde. En défense, la création de plats à emporter sera l’objectif principal.

« Offensivement, j’aime faire jouer la défense sur tous les aspects du terrain, que ce soit à l’intérieur ou de ligne de touche à ligne de touche. Faire en sorte que la défense réfléchisse et se prépare à pratiquement tout », a déclaré Vandermyde. « Défensivement, je veux de la ténacité pour récupérer le ballon. Obtenir une interception, dépouiller le ballon, forcer un échappé. Juste un état d’esprit général consistant à récupérer le ballon et à s’y accrocher.