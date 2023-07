Morris, Wilmington, Reed-Custer et Plainfield Central s’affrontent en 7 contre 7 – Shaw Local

MORRIS – Après avoir été arrosé la semaine dernière lors d’une compétition à quatre équipes 7 contre 7, l’équipe de football de Morris a de nouveau essayé mardi en organisant Reed-CusterWilmington et Plainfield Central.

Les quatre équipes étaient ravies de pouvoir se tester contre des athlètes d’autres écoles, même Reed-Custer et Wilmington, qui sont tous deux membres de l’Illinois Central Eight et s’affronteront pendant la saison régulière.

« Le plus important pour nous est simplement d’obtenir les représentants », a déclaré l’entraîneur de Reed-Custer, Gavin Johnston. « Nous étions très seniors l’an dernier, donc la plupart de nos gars affrontent une compétition universitaire pour la première fois, et c’est bien de les avoir habitués à la vitesse du jeu à ce niveau.

« Morris est très talentueux, malheureusement, nous les avons dessinés dès le départ et n’avions pas l’air très bien, mais le reste de la journée, nous nous sommes améliorés. »

Les Comets, qui sont allés 11-1 la saison dernière et 10-2 en 2021, sont à la recherche de l’histoire de l’école cette saison.

« Le programme Reed-Custer n’a jamais fait les séries éliminatoires en trois années consécutives », a déclaré Johnston. « C’est l’objectif de ce groupe. Nous avons eu un groupe spécial d’enfants ces deux dernières années, et ces gars-là cette année ont grandi en les suivant. Je pense qu’ils ont une petite puce sur les épaules d’être toujours comparés à eux, et cela peut être une bonne chose. Ils veulent aussi montrer à quel point ils sont bons.

Wilmington, d’autre part, a fait les séries éliminatoires pendant 25 années consécutives sous l’entraîneur Jeff Reents, et les Wildcats ont beaucoup de retour de l’équipe 9-2 de l’an dernier. Le format 7 contre 7 n’est pas le point fort de Wilmington, car il présente une attaque à double aile lourde. Le style de jeu aide cependant à préparer les Wildcats à ce qu’ils verront d’équipes plus axées sur les passes au cours de la saison.

L’entraîneur-chef de Wilmington, Jeff Reents, a guidé l’équipe de football des Wildcats vers les séries éliminatoires pendant 25 saisons consécutives. (Rob Osterle)

« C’est toujours agréable d’être ici et de concourir contre d’autres équipes », a déclaré Reents. « Je dis toujours que le 7 contre 7, c’est du football en pyjama, mais cela nous permet de voir nos gars dans des situations de type match. La semaine dernière, nous avons joué JCA et Bishop Mac et cette semaine nous avons eu Morris et Plainfield Central. Nous n’allons pas voir ce type de vitesse habituellement, donc voir nos gars s’y opposer et concourir est une bonne chose.

« C’est bien que [Morris coach] Alain [Thorson] nous a toujours fait venir. C’est une chance pour nos gars d’affronter trois équipes talentueuses.

Plainfield Central a atteint les séries éliminatoires au cours des deux années de l’entraîneur Robert Keane à la barre, et ils espèrent poursuivre la séquence cette saison.

« Nous sommes ravis », a déclaré Keane. «Nous avons de bons enfants et plusieurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu l’an dernier. Nous avons eu une excellente intersaison, et maintenant nous voyons à quel point ces gars se sont développés.

« À ce stade, tous les représentants sont de bons représentants, et nous avons eu beaucoup de représentants aujourd’hui. C’est agréable de venir ici pour Morris, que nous n’avons pas vu depuis longtemps depuis que nous étions dans la même conférence ensemble il y a longtemps, et de jouer contre des tams solides comme Wilmington et Reed-Custer que nous ne voyons pas normalement . Le plus de styles que nous pouvons voir et affronter ne fera que nous préparer à tout ce que nous pourrions voir en saison régulière.

Morris a continué à montrer son talent aux postes de compétences des deux côtés du ballon et ne semblait pas avoir beaucoup de recul lorsque la deuxième unité est entrée sur le terrain.

« Nous avons beaucoup d’enfants et beaucoup de répétitions aujourd’hui », a déclaré Thorson. «Ce n’est pas facile à faire quand vous avez 60 gars sur la touche. Notre coordinateur défensif [Ryan Clauson] a obtenu 16 secondeurs sur le terrain aujourd’hui. C’est bien d’avoir tout le monde sur le terrain, car on ne sait jamais quand ils pourraient avoir besoin d’entrer dans un match.

« C’est formidable pour nous, les entraîneurs, de pouvoir jeter un œil sur tous ces gars dans une compétition de type match. Oui, c’est seulement 7 contre 7 et il n’y a pas de pads, mais nous pouvons voir quel genre de concurrents sont les enfants. J’étais content de ce que j’ai vu aujourd’hui. »