Morris travaille à la construction de la piste de vent de travers de l’aéroport – Shaw Local

La ville de Morris a reçu 11,8 millions de dollars de l’État de l’Illinois pour construire une piste de vent de travers à l’aéroport de Morris en décembre 2021, et elle se rapproche maintenant de l’achat de la propriété nécessaire à l’expansion.

Cependant, Morris s’efforce d’abord d’améliorer son évaluation environnementale avec la FAA.

Le maire Chris Brown a déclaré que l’évaluation environnementale doit être approuvée par la FAA de l’Illinois avant d’aller de l’avant avec le projet.

« Ensuite, nous avons des évaluations qui sont en cours », a déclaré Brown. « Ceux-ci finissent sur les propriétés qui l’entourent, près de 200 acres. »

Cette superficie supplémentaire permettra la construction d’une piste de vent de travers de 3 500 pieds qui, selon Brown, devrait être réalisée à l’été ou à l’automne 2025.

Entre-temps, d’autres mises à jour à l’aéroport ont avancé : La ville a récemment installé une nouvelle sécurité et une station d’auto-approvisionnement pour les personnes volant la nuit. Elle a également acheté deux nouveaux camions-citernes au cours des deux dernières années.

Brown a déclaré que l’aéroport de Morris voit environ 40 000 touchés, y compris les décollages et les atterrissages, chaque jour et que cette expansion lui permettra de faire un point d’atterrissage d’urgence pour les aéroports internationaux O’Hare et Midway.

« Nous voulons l’amener au point où nous pouvons l’utiliser à notre avantage », a déclaré Brown. « Vous savez, pour faire de l’argent pour la ville. »

Brown a déclaré qu’il était également possible de gérer un nouveau bâtiment avec le Joliet Junior College lors de son expansion à Morris. JJC cherche toujours d’autres endroits à Morris en ce moment, cependant, et Brown a déclaré qu’ils examinaient la demande de programmes avant de prendre une décision.

Le projet devait initialement coûter environ 14,7 millions de dollars, les subventions couvrant 80 % du coût. Brown a déclaré qu’il estimait que la piste de vent de travers coûterait entre 12,5 et 15 millions de dollars à construire.

L’aéroport Morris tel qu’il se présente actuellement a un impact de 15,2 millions de dollars sur l’économie locale selon une étude réalisée par l’État de l’Illinois.