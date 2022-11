Morris Theatre Guild se prépare pour le spectacle de Noël – Shaw Local

MORRIS – Les répétitions sont en cours pour le spectacle de Noël au Morris Theatre Guild. “WMTG Radio” Presents mettra en vedette deux classiques de Noël, “Miracle on 34th Street” et “A Christmas Carol”, présentés sous forme de performances radio les 2-4 et 9-11 décembre, avec des émissions le vendredi et le samedi à 19h30 et Spectacles du dimanche à 14h30. Les billets sont disponibles en ligne sur morristheatreguild.org ou en composant le 815-942-1966.

Cette année, Morris Theatre Guild recueille également des dons monétaires au théâtre pour la Northern Illinois Foodbank. Chaque dollar amassé permet d’acheter 8 $ de nourriture. Northern Illinois Foodbank est reconnaissante de la générosité des donateurs et s’engage à être un bon intendant des dons reçus. Grâce aux dons monétaires, 97 % des ressources sont consacrées à des programmes visant à garantir que les voisins de la communauté disposent de la nourriture dont ils ont besoin pour prospérer.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les histoires, “Miracle sur la 34e rue” raconte l’histoire de Kris Kringle, qui découvre que l’homme chargé de jouer le Père Noël lors de la parade annuelle de Thanksgiving de Macy est en état d’ébriété. Lorsqu’il se plaint à la directrice de l’événement, Doris Walker, elle persuade Kris de prendre sa place. Il réussit si bien qu’il est embauché pour jouer au Père Noël dans le magasin Macy’s de New York sur la 34e rue.

“UN Christmas Carol » suit l’histoire d’Ebenezer Scrooge alors qu’il reçoit la visite du fantôme de Jacob Marley, son ancien partenaire, et des trois fantômes de Noël passé, présent et futur. Profitez des interactions de Scrooge avec son neveu Fred et son pauvre greffier, Bob Cratchit, et sa famille alors qu’il découvre le véritable esprit de Noël.

Cette pièce radiophonique, accompagnée d’effets sonores, aidera à démarrer la célébration de Noël pour tous les participants.