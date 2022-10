Morris Theatre Guild présente The Odd Couple – Shaw Local

Morris Theatre Guild présentera sa production de la comédie classique de Neil Simon, The Odd Couple, pour six spectacles au cours des deux derniers week-ends d’octobre. Les spectacles débuteront à 19 h 30 les vendredi 21 et samedi 22 octobre, puis à 14 h 30 le dimanche 23 octobre. Le deuxième week-end, du 28 au 30 octobre, suivra la même structure horaire.

Les billets sont disponibles sur morristheatreguild.org ou en appelant le 815-942-1966. Les billets de saison pour la saison 2022-23 de la guilde seront également disponibles en ligne au coût de 48 $.