Morris Theatre Guild commence les répétitions pour ‘Mama Won’t Fly’ – Shaw Local

MORRIS – Le casting du prochain spectacle de Morris Theatre Guild est occupé à répéter « Mama Won’t Fly », réalisé par Judy Miller.

Les membres de la distribution comprennent Jim Welch, William Gillespie et Paula Michelle Schramm, vétérans de Morris MTG. Ils sont rejoints par les acteurs de retour Sharon Pagoria, de Sandwich, qui est également assistant réalisateur; Tamara Malebranche, de Joliet; et Holly Kilgore-Hogg, de Wilmington. Resa Mai, d’Ottawa, et Kate Cole, de Seneca, font leurs débuts sur la scène MTG.

Cette comédie propose une course contre la montre hilarante lorsque Savannah Sprunt Fairchild Honeycutt accepte d’emmener sa fougueuse mère de l’Alabama à la Californie à temps pour le mariage de son frère. Le problème de Savannah : maman ne veut pas voler. Avec seulement quatre jours pour se rendre à la cérémonie, cette fille déterminée n’a d’autre choix que de traverser le pays avec sa mère tout aussi volontaire, Norleen Sprunt, dans la Buick vintage de Mama. Alors que Savannah se prépare pour ce road trip conçu à la hâte, une autre complication survient : la pétillante et trop impatiente mariée arrive à l’improviste. Hayley Quinn, ravie de rencontrer enfin sa future belle-famille, est convaincue que se rendre ensemble à son mariage est le moyen idéal de créer des liens.

Les membres de la distribution réagissent à l’apparition de Holly Hogg après une aventure malodorante dans le désert. Sa future soeur, jouée par Tamara Malebranche, et sa future belle-mère, jouée par Sharon Pagoria réagissent. Les propriétaires du bar, interprétés par Jim Welch et William Gillespie, sont rejoints par la mécène Resa Mai dans le prochain spectacle de la Morris Theatre Guild, “Mama Won’t Fly”, qui se déroulera du 3 au 5 mars et du 11 au 13 mars. Les billets sont disponibles sur morristheatreguild.org ou en appelant le 815-942-1966. (Fourni par Morris Theatre Guild)

Lorsque le voyage commence, un chaos comique s’ensuit. Tous les accidents imaginables – et inconcevables – qui peuvent survenir, y compris le vol de leur voiture et de tous leurs vêtements, un incident malheureux dans un musée de sous-vêtements, l’homicide accidentel d’un ancien parent du Texas, une course folle à travers le désert dans un dix-huit détourné -wheeler, et un détour tumultueux vers Vegas qui se termine par une bagarre avec une showgirl / ministre ordonnée. Alors que les mésaventures se multiplient, la course pour arriver à l’heure à l’église fait des ravages et la mariée débordée annule le mariage.

S’élevant au-dessus de leurs problèmes séculaires mère-fille, Norleen et Savannah travaillent ensemble pour remettre les noces sur les rails. Ils accueillent Hayley dans leur famille délicieusement farfelue dans une résolution surprenante et réconfortante. Cette comédie Jones-Hope-Wooten fera rire le public à travers le pays et tout le long de l’allée.

Les représentations auront lieu du 3 au 5 mars et du 10 au 12 mars, avec les spectacles du vendredi et du samedi à 19 h 30 et les spectacles du dimanche à 14 h 30. Les billets sont disponibles à morristheatreguild.org ou en composant le 815-942-1966.