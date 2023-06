Morris Theatre Guild annonce la distribution de « The Big 5-Oh » – Shaw Local

La Morris Theatre Guild a annoncé qu’Ellen Rasmussen, Joe Baima, Brittany Watne, Colin Rasmussen, Matt Pasternak, Kathy Hepner et Katey Lawyer joueront dans « The Big 5-Oh ».

« Celui qui a dit que la vie est meilleure après 50 ans a intérêt à avoir raison », selon un communiqué de presse mercredi.

« The Big 5-Oh » est une pièce écrite par Brian Mitchell et mise en scène par Christine Johnson sur George Thomas, qui a 50 ans et traverse une mauvaise semaine. Son chien est malade, son fils est fainéant et sa fille veut épouser un républicain.

Thomas doit faire le tour de sa femme névrosée, de son voisin veuf et plus encore pendant l’une des pires semaines de sa vie. Au fil de ces journées, il découvre les merveilles de la famille, les responsabilités de la parentalité et les résultats de son dernier examen physique.