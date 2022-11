Morris se souvient de ceux qui ont servi lors de la cérémonie de la Journée des anciens combattants – Shaw Local

MORRIS – À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, le Morris Color Guard a affiché les couleurs pour ouvrir la célébration de la Journée des anciens combattants sur la pelouse du palais de justice du comté de Grundy pour se souvenir des anciens combattants de chaque génération.

À la suite du serment d’allégeance, Ken Buck, commandant de la Morris American Legion, a reconnu ceux qui étaient d’anciens prisonniers de guerre (POW) et ceux qui étaient toujours portés disparus.

“Cela nous rappelle à tous ceux d’entre nous qui n’ont épargné aucun effort pour obtenir la libération de tout prisonnier américain de captivité, le rapatriement des restes de ceux qui sont morts courageusement pour la défense de la liberté et le décompte complet des personnes disparues. Nous vous demandons de nous consacrer à nouveau à cette entreprise vitale », a déclaré Buck.

“J’ai consulté la comptabilité des prisonniers de guerre et des MIA du ministère de la Défense juste aujourd’hui, et actuellement les États-Unis d’Amérique répertorient encore plus de 81 500 prisonniers de guerre-MIA toujours portés disparus”, a-t-il déclaré.

Ken Buck, commandant de la Morris Legion, prend la parole lors de la cérémonie de la Journée des anciens combattants de Morris (Maribeth Wilson)

La Journée des anciens combattants a commencé comme le jour de l’armistice en reconnaissance de l’anniversaire de la signature de l’armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. En 1954, le nom de la fête a été changé pour honorer tous les anciens combattants de toutes les guerres.

Après les remarques de Disabled American Veterans Chapter 86 et The Forty & Eight Locale 1195, il était temps de déposer les gerbes. Ils ont été portés par les Filles de la Révolution américaine, l’Auxiliaire de la Légion américaine, l’Auxiliaire VFW et les Mères et familles de l’Étoile d’or.

Le chef de gare Jerry Terando a parlé au nom de The Forty & Eight Locale 1195 et Gold Star Mothers and Families, en l’honneur de son fils Sgt. Joshua A. Terando, et ceux qui sont morts au combat.

«Avec les prisonniers de guerre et les MIA, il n’y a pas de fête, il n’y a pas de joie. Certains ont été rapatriés, vivants ou leurs restes, et certains sont toujours portés disparus. Pour ces familles, il n’y a pas de fermeture, alors gardez-les toujours dans vos pensées et vos prières », a déclaré Terando.

Couronne de l’étoile d’or des mères et des familles au Mémorial de la guerre de Corée et du Vietnam. (Maribeth Wilson)

« Aux familles Goldstar, j’aimerais laisser cette couronne. Hier, cela faisait 17 ans que notre fils a été tué en Irak. C’est toujours une période sombre de l’année pour nous et il y a beaucoup de ce que nous savons dont les fils sont revenus et ceux qui sont revenus plusieurs fois – c’est une situation terrible et il n’y a pas de fermeture pour beaucoup de familles », a-t-il déclaré.

Buck a clôturé la cérémonie en rappelant que la Journée des anciens combattants est une journée pour reconnaître tous les hommes et femmes qui ont servi dans l’armée américaine et beaucoup d’entre eux rentrent chez eux et continuent de servir.

« La bravoure et le dévouement envers la communauté sont courants chez les anciens combattants. Aujourd’hui est un jour pour honorer cela. Beaucoup ont continué à servir leurs communautés en tant que premiers intervenants, enseignants, travailleurs de la santé, chefs d’église, certains de nos propriétaires d’entreprise, agriculteurs, employés d’entreprise et retraités », a déclaré Buck.

“De nombreux anciens combattants continuent de payer un prix élevé pour leur service militaire, c’est à nous de veiller à ce qu’ils aient toujours accès à des soins de santé et à des prestations de haute qualité, reflétant les remerciements d’une nation reconnaissante”, a-t-il déclaré.

Après un moment de silence pour tous les camarades perdus, la cérémonie s’est terminée avec le Morris Color Guard effectuant le salut.