Morris rentre chez lui vendredi pour affronter Ottawa – Shaw Local

MORRIS — Après trois semaines de longs trajets routiers — un à LaSalle-Pérou, un à Richmond-Burton et un à Woodstock — l’équipe de football de Morris rentre chez elle vendredi soir pour affronter son rival Kiswaukee River/Interstate Eight White, Ottawa.

Les Pirates entrent dans le match avec une fiche de 4-3 et espèrent une victoire pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. Morris, quant à lui, a une fiche de 6-1 cette saison et la semaine dernière s’est remis de sa première défaite de la saison en blanchissant Woodstock, 61-0.

“Nous avons extrêmement bien joué la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. «Nous avons bien fait dans les trois phases – offensive, défensive et équipes spéciales. Nous espérons construire à partir de cela et continuer à nous améliorer.

“Je pense que nous avons appris quelque chose de la [31-7] défaite contre Richmond-Burton. Nous nous sommes longuement regardés dans le miroir et j’aime la façon dont les gars ont réagi. Nous espérons que cela se poursuivra cette semaine.

Thorson a souligné qu’Ottawa s’est amélioré et que les Pirates ne se contenteront pas d’entrer à Morris et de se retourner.

“Ils se battent pour une place en séries éliminatoires”, a-t-il déclaré. “Quand vous arrivez à cette période de l’année, vous affrontez souvent des équipes qui se battent encore pour rester en vie pour les séries éliminatoires, alors elles vont vous donner tout ce qu’elles ont.”

Thorson a déclaré que les Pirates mèneront une offensive étalée, similaire à ce qu’ils ont vu la semaine dernière à Woodstock.

“Ils peuvent déplacer le ballon et accumuler des points”, a déclaré Thorson à propos des Pirates, qui marquent en moyenne 27,4 points par match. “Ils ont un bon receveur [Levi Sheehan] à qui ils aiment beaucoup lancer le ballon, et leur quart-arrière fait du bon travail. C’est un garçon athlétique qui sait aussi bien courir que lancer.

Morris contre avec une infraction moyenne de 38,6 points par match. L’équilibre a été la clé de l’attaque de Morris, alors que le quart-arrière Carter Button a complété 57 des 78 passes pour 817 verges et 12 touchés contre une seule interception. Ashton Yard mène les porteurs de ballon avec 532 verges et neuf touchés en 78 courses, tandis que Jacob Swartz a 316 verges et six touchés en 39 tentatives. AJ Zweeres a couru pour 138 verges et trois marqués en 15 courses, et est le principal receveur de Button avec 28 attrapés pour 445 verges et huit touchés. Zweeres a également un touché sur un retour de botté de dégagement, ce qui lui donne un record d’équipe de 12 touchés.

“La chose la plus importante pour nous cette semaine est que nous sommes heureux de jouer à domicile”, a déclaré Thorson. « Avec ces trois longs trajets, on a l’impression d’avoir été sur la route toute l’année. Ce sera bien d’être sur notre propre terrain et j’espère que nous aurons une grande foule.