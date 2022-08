Morris ravi d’ouvrir la saison à domicile contre Coal City – Shaw Local

MORRIS – Dans ce qui a été surnommé “La bataille pour le comté de Grundy”, les équipes de football de Morris et Coal City s’affronteront pour commencer la saison pour la quatrième fois vendredi soir.

Morris a gagné les deux fois où le match a été disputé à Coal City, y compris la victoire 13-3 de l’année dernière qui était le total de points le plus bas que Morris a mis en place, tandis que Coal City a remporté la seule fois où le match a été joué à Morris.

Morris, qui a terminé 10-1 la saison dernière, espère renverser la tendance de l’équipe visiteuse à prendre l’avantage dans la rivalité, mais sait également que les choses ne seront pas faciles.

“Coal City a toujours une bonne défense, et tous les matchs que nous avons joués contre eux ont été assez serrés”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. « La semaine 1 est une semaine difficile. Peu importe à quel point vous allez à l’entraînement, vous ne pouvez pas simuler cette intensité de jeu. C’est un jeu de rivalité, ce qui le rend encore plus difficile.

«Ils nous ont maintenus à notre plus bas total de points l’an dernier. Nous avons eu des pénalités dans ce match qui étaient typiques du premier match, mais cela se produit lors d’un premier match.

Morris attend l’autorisation d’un médecin pour le porteur de ballon Ashton Yard, qui a couru plus de 1 100 verges la saison dernière pour diriger l’équipe. S’il n’est pas en mesure de jouer, Morris a une écurie complète de porteurs de ballon qui comprend Sam Reddinger, Jacob Swartz, Luke Brown et AJ Zweeres. Ils opéreront derrière une ligne offensive qui ramènera quatre des cinq partants de l’équipe de l’an dernier, y compris le partant de quatre ans Justin Hemmersbach et le partant de trois ans Nick Perry.

Braiden Reilly, montré ici lors d’un match la saison dernière contre Wilmington, revient en tant que quart-arrière de Coal City. Les Coalers ouvrent la saison à Morris vendredi soir. (Dan Voïtik)

Coal City est allé 6-4 la saison dernière et retourne QB Braden Reilly (515 verges, 9 touchés par la passe), RB/WR/DB Cason Headley (209 verges au sol), WR/DB Jim Feeney et Derek Carlson, TE/DE Braiden Young et OL/DL Tyler Hennings, Michael Gonzalez (10 TFL), Collin Dames et Drake Dearth (5 TFL). En plus de Headley et Dearth, la collection de porteurs de ballon comprendra les nouveaux venus universitaires Gavin Carpenter, Austin Davy, Tanner Phillips et le prometteur étudiant en deuxième année Landon Benson. La défense, qui a accordé 13,2 points par match l’an dernier, retourne également cinq partants, dirigés par Gonzalez et Dearth.

Thorson a noté que l’excitation du premier match de l’année a déjà frappé son équipe.

“Il est temps de jouer”, a-t-il déclaré. «Ces gars sont prêts à sortir et à frapper quelqu’un d’autre que leurs coéquipiers. Vous pouvez le sentir dans la pratique. Les choses commencent parfois à devenir un peu agitées. Ils se cognent depuis quelques semaines. Ils sont prêts à frapper quelqu’un d’autre.

“C’est pour cela que nous avons mis tout le travail pendant l’intersaison, que ce soit l’entraînement, dans la salle de musculation, les 7 contre 7, peu importe. Sortir là-bas le vendredi soir, c’est ce dont il s’agit.