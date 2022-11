Morris “presque parfait” dans Centralia – Shaw Local

CENTRALIA – Bien qu’elle ait conduit pendant plus de quatre heures, l’équipe de football de Morris n’a montré aucun signe de retard de bus lors d’une victoire de 56-0 contre Centralia samedi au deuxième tour des séries éliminatoires 5A.

Morris (9-2), qui accueille Mahomet-Seymour en quarts de finale la semaine prochaine, a fait courir le ballon presque exclusivement dans des conditions venteuses. Le stratagème a fonctionné, à hauteur de 322 verges au sol en 47 courses. Ashton Yard avait 96 verges et deux touchés en 16 courses, Sam Reddinger avait 91 verges et deux touchés en neuf courses, Griffin Zweeres avait 50 verges et un touché en cinq courses, Jacob Swartz a couru 40 verges en 10 courses et AJ Zweeres avait 22 verges et un touché sur trois tentatives au sol. Le quart-arrière Carter Button a couru deux fois pour neuf verges et a complété sa seule passe pour une passe TD de 27 verges à Reddinger.

Pendant ce temps, la défense de Morris était stellaire, n’accordant que 77 verges aux orphelins, et les équipes spéciales se sont jointes à la fête avec un retour de dégagement de 90 verges pour un touché de Will Knapp.

“Nous n’aurions pas pu mieux jouer”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. «Nous étions presque parfaits des deux côtés du ballon.

« Les enfants se sont vraiment surpassés. C’est ce que vous voulez voir d’une équipe en séries éliminatoires.

Morris a obtenu des courses de TD de Reddinger (21 verges) et Yard (4 verges) au premier quart pour prendre une avance de 14-0 à la première pause. Ils ont explosé pour quatre autres scores au deuxième quart, alors que Reddingsr (7 verges), Yard (4 verges) et AJ Zweeres (8 verges) ont marqué au sol avant que Reddinger n’attrape sa passe de TD de 27 verges pour une mi-temps de 42-0. conduire.

Aucune des deux équipes n’a marqué au troisième quart, mais Morris a obtenu le retour de dégagement de Knapp et un touché de 32 verges de Griffin Zweeres au quatrième.

Jonah Williams a eu cinq plaqués et un sac pour diriger la défense, tandis que Gage Phillips a également eu un sac. Broc Grogan a réussi cinq plaqués et une interception, tandis que Sam Mateski (récupération d’échappés) et Reddinger ont chacun réussi cinq plaqués. Dan Spencer a ajouté trois plaqués et un sac.