Morris marque 56 points, perd par 20 contre Peoria High en demi-finale sauvage 5A – Shaw Local

PEORIA – Marquer 56 points dans un match de football en demi-finale d’État semblerait formidable à n’importe quelle équipe.

Sauf si c’était contre Peoria.

Les Lions ont marqué un sommet de la saison avec 76 points et obtenu cinq points de touché et 383 verges du porteur de ballon senior Malachi Washington alors qu’ils ont dépassé Morris 76-56 dans une demi-finale sauvage de classe 5A un samedi après-midi glacial au stade Peoria.

C’est la sixième fois cette saison que Peoria (12-1) marque plus de 60 points dans un match. Les Lions en font en moyenne un peu plus de 50 par match. Peoria affrontera Nazareth, vainqueur 10-7 contre l’hôte Sycamore dans l’autre demi-finale, samedi à 10 h pour le championnat d’État à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

Morris (10-3), qui faisait sa première apparition en demi-finale depuis qu’il avait terminé deuxième de l’État en classe 4A en 2017, a obtenu quatre passes de touché du junior Carter Button. Morris est entré avec un trio de blanchissages cette saison et a accordé une moyenne de 12,7 points par match, mais les Lions ont marqué 22 points dans les 3:27 finales de la première mi-temps pour prendre une avance de 46-14 à la mi-temps.

“Oui, si quelqu’un disait que nous allions marquer 56 points, je pense que nous serions heureux”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. «Mais nous regardons le tableau de bord à la fin, et ils en avaient 20 de plus que cela. Félicitations à [Peoria head coach Tim] Thorton. Ils l’ont mérité. Notre défense a été excellente. … Ils nous ont mis dans des situations dans lesquelles nous ne voulions pas être.

« Bien sûr, nous sommes déçus, mais je ne peux pas être plus fier de nos gars. Ils ont continué à se battre, et même si nous étions loin derrière, ils ont cru en la deuxième mi-temps.

En retard de 32 points à la mi-temps, il aurait été facile pour Morris de le poster. Mais ce n’est pas ce que fait un programme avec seulement quatre saisons perdantes depuis 1977. Donc un coup de pied en jeu pour commencer la seconde mi-temps.

Button, qui était 13 sur 29 pour 252 verges avec quatre touchés et une interception, a trouvé le senior Matt Stark sur une passe de 49 verges au 1. Le porteur de ballon senior Ashton Yard (23 courses pour 81 verges) l’a pris à partir de là, et Morris a porté le score à 46-20 à peine 32 secondes après le début de la seconde période.

Morris a ensuite récupéré un autre coup de pied en jeu, mais a dû dégager. Le demi offensif senior Frank Odom (huit courses pour 134 verges, deux touchés) s’est libéré sur le côté gauche et a parcouru 67 verges pour un touché, et c’était 54-20 avec 7:52 à jouer au troisième quart.

Mais Button est revenu 52 secondes plus tard avec une passe de TD de 19 verges au senior Will Knapp. Puis Button a trouvé le junior AJ Zweeres sur une passe de touché de 8 verges. La conversion de 2 points a réussi, et avec 2:43 à faire au troisième quart, c’était 54-34.

“Nous avons commencé un peu lentement mais nous avons continué à nous battre”, a déclaré Button. « C’est tout ce que vous pouvez demander. Nous n’avions qu’à sortir et à grignoter, et nous l’avons fait. Mais [the Lions] sont vraiment une super équipe.

« Pourtant, ce fut l’une des saisons les plus amusantes que j’aie jamais eues. Je grandissais, je jouais avec ces gars des Morris Warriors jusqu’à maintenant. Toutes les personnes âgées vont me manquer.

La défense Morris fait tomber le porteur de ballon Peoria High Malachi Washington dans la première moitié de leur demi-finale de football de classe 5A le samedi 19 novembre 2022 au stade Peoria. (Matt Dayhoff/Peoria Journal Star)

Après une tentative ratée de coup de pied en jeu, Peoria a marqué sur le jeu qui a suivi de la mêlée. Le quart-arrière junior Tino Gist a lancé une passe de touché de 49 verges au senior Ricky Hearn (quatre attrapés pour 81 verges). Cela faisait 60-34 à la fin du troisième quart-temps.

Knapp a marqué sur une course de touché de 6 verges sur le quatrième et le but, et avec 7:47 à jouer, c’était 60-42. Mais c’était aussi proche que possible, car Washington – qui a terminé avec 30 courses – a marqué deux autres touchés sur des courses de 42 et 56 verges.

Refusant toujours de concéder, Button a frappé Gage Phillips (quatre réceptions pour 95 verges) sur un touché de 27 verges. Après que Morris ait récupéré un coup de pied en jeu pour la troisième fois en seconde période, Button a ajouté une passe de TD de 25 verges à Knapp (quatre réceptions pour 76 verges) avec 2:17 à jouer pour tenir compte du score final.

Le premier gros jeu du match a été réalisé par Morris, alors que le demi défensif senior Matt Stark a récupéré un échappé de Washington au Peoria 28 un peu plus de deux minutes après le début du match. Cinq jeux plus tard, sur les quatrième et quatrième, Zweeres (10 courses pour 55 verges, trois touchés au total) a marqué sur une course de 11 verges avec 7:55 à faire dans le premier quart. Button a ajouté la course de deux points, et c’était 8-0.

“J’avais forcé cet échappé et j’étais motivé pour obtenir ce touché”, a déclaré Zweeres. “C’était génial et j’étais confiant, mais ils ont eu de gros runs.”

« Nous avons tiré trois balles lors de notre première possession, mais nous avons ensuite forcé le revirement et marqué », a déclaré Thorson. «Mais ils sont revenus tout de suite. Nous ne voulions pas entrer dans une fusillade avec eux.

Mais c’est ce qui s’est passé.

Le désastre a frappé Morris dans les derniers instants de la mi-temps. Le premier secondeur junior Gary Rutherford a renvoyé une interception de 31 verges pour un touché avec 2:30 à faire. Puis Morris a tâtonné le claquement sur un botté de dégagement, et le secondeur Kaleb Lawson a réussi un scoop et marqué à 12 mètres avec 1:07 à jouer dans la demie pour porter le score à 46-14.

Il s’agissait de la 15e apparition en demi-finale d’État pour Morris, qui a disputé 11 matchs pour le titre d’État, en remportant trois. Même s’il n’a pas réussi à revenir à un match de championnat d’État, ce fut une excellente saison, surtout après la déception de l’année dernière d’être invaincu avant de perdre un match éliminatoire de deuxième tour 28-24 contre Morton.

“Tout commence avec les seniors, et nous avions un groupe spécial”, a déclaré Thorson. “La fin n’est pas ce que nous voulions, mais je ne pourrais pas être plus fier d’eux et de leurs efforts cette saison.”

Zweeres ressentait la même chose.

“Nous avons pu nous entraîner la semaine dernière, et nous avons tous parlé et dit à quel point c’était génial que nous soyons l’une des quatre dernières équipes à jouer dans l’État dans notre classe”, a déclaré Zweeres. “Nous avons tous grandi en jouant les uns avec les autres, et quand nous sommes tous arrivés au lycée, nous savions que nous pouvions avoir quelque chose de spécial.

“Nous avions un lien spécial.”