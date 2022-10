Morris Lions Club organise un concours de costumes d’Halloween sur la pelouse du palais de justice – Shaw Local

Le Morris Lions Club organisera son concours annuel de costumes d’Halloween à 16 h 15 le jeudi 27 octobre sur la pelouse du palais de justice du comté de Grundy.

Les parents sont encouragés à amener les enfants déguisés sur la pelouse du palais de justice pour s’inscrire avant le début du jugement à 16 h 30. Les prix seront remis après 17 h. Les prix seront remis aux enfants de 0 à 2 ans, de 3 à 4 ans, de 5 à 6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans et 13 ans et plus. Les adultes sont également invités à venir déguisés.

En cas de mauvais temps, le jugement sera déplacé à Eagles Hall en face du palais de justice.

Des friandises seront fournies par les Morris Lions après l’annonce des gagnants. Les commerçants du centre-ville offriront également des friandises aux participants costumés de 17 h à 19 h.

Pour plus d’informations sur cet événement, contactez Lori Linn au 815-942-8262.