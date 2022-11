Morris Lions Club aide We Care à répondre aux besoins alimentaires des Fêtes – Shaw Local

MORRIS – Au moment des fêtes, une partie du plaisir vient des réunions de famille et du partage des repas ensemble.

Morris Lions a décidé de doubler le soutien normalement fourni à We Care for our community à Thanksgiving, en offrant 5 000 $ en cartes-cadeaux Aldi à We Care of Grundy County pour les familles locales.

Ce projet fait partie des efforts du Morris Lions Club pour aider la communauté locale.