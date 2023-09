Morris inaugure le projet Goodwill Park de 600 000 $ – Shaw Local

La ville de Morris et la chambre de commerce du comté de Grundy ont inauguré vendredi matin le projet Goodwill Park de 600 000 $, lançant la construction de la première de plusieurs rénovations du parc.

Le maire Chris Brown a déclaré que ces travaux étaient le début de quelque chose de spécial sur lequel la ville a travaillé dur, et Goodwill Park semblait être un bon point de départ. Cette année marque le 75e anniversaire du parc, construit en juin 1948.

« Ce que nous faisons ici aujourd’hui est ce sur quoi nous travaillons depuis un an et demi », a déclaré Brown. « Les gens vont voir nos projets se concrétiser très prochainement ici au printemps. »

Le parc rénové comprendra de nouveaux terrains de baseball et un nouveau terrain de jeu, ainsi que de nouveaux abris et bien plus encore.

Brown a déclaré que ce projet ne serait pas possible sans les dons, comme 50 000 $ de Ken et Joan Sereno et 30 000 $ supplémentaires du Jason Clearwater Fund. Il a déclaré que le fonds Clearwater était actif autour de Morris et qu’ils avaient également obtenu des tableaux de bord pour les nouveaux terrains de balle de Goodwill Park.

« Nous ne dirons pas ‘qui gagne, les gars ?’ par ici », a déclaré Brown en plaisantant. « Et les enfants qui se demandent qui n’auront plus à se laisser mentir par leurs parents. »

Brown a déclaré que tout cela faisait partie de l’amélioration de la qualité de vie de la ville de Morris, et que d’autres choses étaient encore à venir. Les travaux au West Side Park sur Dupont Avenue débuteront l’année prochaine et au McKinley Park l’année suivante.

La ville a reçu une subvention d’acquisition et de développement de terrains ouverts pour le projet West Side Park, et elle demande une subvention pour aider à financer le projet McKinley Park, bien que Brown ait déclaré que les projets se dérouleraient dans les deux sens.

Le projet McKinley Park devrait coûter entre 500 000 et 600 000 dollars, tandis que le projet West Side Park coûtera 1,2 million de dollars, bien que la moitié de cette somme soit couverte par la subvention OSLAD.