Morris Hospital, Morris YMCA offre le programme Pédaler pour la maladie de Parkinson – Shaw Local

L’hôpital Morris et le Morris Community YMCA offrent un cours gratuit Pedaling for Parkinson’s conçu pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à optimiser leur fonction physique en améliorant leur démarche, leur équilibre, leur élocution, leur écriture et leur endurance générale.

Enseigné par le personnel de Morris Hospital Wellness avec le soutien de physiothérapeutes, les cours se déroulent de 13 h à 14 h les lundis, mercredis et vendredis à l’ancien studio LivFit, 109 E. Jefferson St. à Morris. Les participants doivent recevoir l’approbation de leur médecin avant de se présenter.

Des recherches menées à la Cleveland Clinic ont révélé que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent ressentir une réduction de 35 % de leurs symptômes en faisant du vélo stationnaire d’intérieur pendant une heure trois jours par semaine. Bien que le vélo ne guérisse pas la maladie de Parkinson, il existe des preuves irréfutables qui montrent que pédaler à un rythme rapide peut changer la vie d’une personne vivant avec la maladie.

Pour vous inscrire, appelez le Morris Community YMCA au 815-513-8080.