Morris Hospital met à jour les directives relatives aux visiteurs et aux masques – Shaw Local

L’hôpital Morris a révisé ses directives relatives aux visiteurs et aux masques dans le but de revenir aux directives de visite pré-COVID. Depuis le 7 octobre, les patients hospitalisés peuvent avoir jusqu’à deux visiteurs à la fois, âgés de 12 ans ou plus, pendant les heures de visite de 8 h à 19 h. Avant sa dernière mise à jour, les visiteurs étaient limités à 18 ans ou plus.

Selon les directives de visite mises à jour, les patients positifs au COVID-19 ne sont pas autorisés à avoir un visiteur désigné pendant la durée de leur séjour.

Les patients venant à l’hôpital pour une chirurgie ambulatoire, une endoscopie, un laboratoire de cathétérisme et d’autres procédures sont autorisés jusqu’à deux personnes de soutien.

Conformément aux recommandations mises à jour des Centers for Disease Control pour les prestataires de soins de santé, l’hôpital Morris a également mis à jour sa politique sur les masques. À l’heure actuelle, le masquage universel ne sera requis qu’à l’intérieur de l’hôpital Morris et de tous les établissements de soins aux patients de l’hôpital Morris, y compris les cabinets de médecins, lorsque le niveau de « transmission communautaire » du comté de Grundy est élevé. Lorsque ce niveau est important, modéré ou faible, les masques seront facultatifs.

Les responsables de l’hôpital Morris soulignent que le niveau de « transmission communautaire » du CDC n’est pas le même que le « niveau de risque communautaire » et qu’il est possible qu’une communauté soit à un niveau de « risque » faible ou modéré, mais à un niveau de « transmission » élevé. , auquel cas des masques seraient nécessaires. L’exigence de masquage de l’hôpital Morris pourrait changer chaque semaine en fonction du niveau de transmission actuel.

Comme cela a toujours été la politique de visite de l’hôpital, toute personne présentant actuellement des signes de maladie ne doit pas visiter ou accompagner un patient.

Les directives actuelles pour les visiteurs sont affichées en tout temps sur le site Web de l’hôpital à l’adresse morrishospital.org/visitors. À l’approche de la saison de la grippe, il est recommandé de consulter le site Web de l’hôpital pour connaître les directives de visite actuelles avant de rendre visite à un patient à l’hôpital.