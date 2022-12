Morris Hospital annonce un groupe de soutien pour les AVC – Shaw Local

MORRIS – L’hôpital Morris accueille un groupe de soutien contre les AVC le mercredi 21 décembre de 15 h à 16 h au centre de diagnostic et de réadaptation de l’hôpital Morris, 100 Gore Rd., Suite H, Morris. L’animateur du groupe de soutien est un orthophoniste de l’hôpital Morris.

Le Stroke Support Group s’adresse aux personnes qui ont des antécédents d’AVC ou de tout événement neurologique, ainsi qu’à leurs soignants, conjoints et proches. L’objectif est de soutenir, d’éduquer et de rassembler les personnes confrontées à des problèmes similaires. La session comprend généralement un conférencier invité qui fournit une formation et est disponible pour répondre aux questions.