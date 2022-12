Morris Hospital ajoute 2 infirmières praticiennes familiales à Morris – Shaw Local

MORRIS – Morris Hospital & Healthcare Centers a ajouté deux infirmières praticiennes familiales aux bureaux de Morris.

Les deux nouvelles infirmières praticiennes familiales sont d’excellentes ressources pour les examens de routine, la médecine préventive, les vaccinations et les examens physiques, les maladies et les blessures, les conseils en matière de nutrition et de mode de vie et les évaluations des risques pour la santé des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées.

Diana Olsen est un fournisseur de soins primaires pour les patients de tous âges et accepte actuellement de nouveaux patients au Morris Healthcare Center of Morris Hospital, 1300 W. Dresden Dr.

Ayant déjà travaillé au Morris Hospital Yorkville Campus, Olsen possède plus de 12 ans d’expérience en tant qu’infirmière autorisée, dont quatre ans d’expérience en tant qu’infirmière praticienne familiale en médecine familiale et en milieu de soins d’urgence. Elle a également un intérêt clinique dans le traitement du diabète.

Olsen a obtenu sa maîtrise en sciences infirmières et son certificat d’infirmière praticienne familiale de l’Université Lewis de Romeoville. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Lewis et d’un baccalauréat en biologie de la Northern Illinois University. Les rendez-vous avec Olsen peuvent être programmés en appelant le 815-942-5200.

Julie Sieling est prestataire de soins primaires pour les patients âgés de 2 ans et plus et accepte actuellement de nouveaux patients au Morris Healthcare Center de l’hôpital Morris, 948 WUS Route 6.

Avant de devenir infirmière praticienne en 2010, Sieling a travaillé comme infirmière autorisée dans divers rôles en milieu hospitalier pendant 17 ans. Elle a obtenu sa maîtrise en sciences infirmières et son certificat d’infirmière praticienne familiale de l’Université Rush. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Olivet Nazarene. De plus, elle est certifiée par le conseil d’administration de l’American Association of Nurse Practitioners et est également une navigatrice certifiée des patients du sein.

Les rendez-vous avec Sieling peuvent être pris en appelant le 815-942-5474.